В сети показали редкий снимок Стуса во время службы в армии СССР
Украинцам показали редкий снимок большого и непокорного поэта, диссидента, борца за независимость Украины Василия Стуса во время службы в советской армии.
Фото датировано 1961 годом. Его опубликовал на своей странице в Facebook историк и журналист Вахтанг Кипиани (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"В Коломые нашелся вот такой интересный снимок. Василий Стус во время службы в советском войске на Урале – Челябинск, 1961 г.", – написал он.
Журналист уточнил, что крайний слева на фото в среднем ряду – это учитель физики Маркин Савьюк.
За содействие в получении снимка он поблагодарил сына педагога Ростислава и Андриану Емчук, которая работала в Национальном музее народного искусства Гуцульщины и Покутья.
"С этого снимка, благодаря моему замечательному учителю и наставнику, Маркиану Федорович Савьюку, началось знакомство с Василием Стусом. Ростислав Савьюк, спасибо, что дал добро!" – добавила в комментарии под фото Емчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Однако читатели успели раскупить уже выданную продукцию за считанные минуты после резонансного решения.
А вскоре книгу начали продавать на сайте бесплатных объявлений за 1500 гривен.
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