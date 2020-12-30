В сети показали редкий снимок Стуса во время службы в армии СССР

Украинцам показали редкий снимок большого и непокорного поэта, диссидента, борца за независимость Украины Василия Стуса во время службы в советской армии.

Фото датировано 1961 годом. Его опубликовал на своей странице в Facebook историк и журналист Вахтанг Кипиани (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В Коломые нашелся вот такой интересный снимок. Василий Стус во время службы в советском войске на Урале – Челябинск, 1961 г.", – написал он.

Журналист уточнил, что крайний слева на фото в среднем ряду – это учитель физики Маркин Савьюк.

За содействие в получении снимка он поблагодарил сына педагога Ростислава и Андриану Емчук, которая работала в Национальном музее народного искусства Гуцульщины и Покутья.

"С этого снимка, благодаря моему замечательному учителю и наставнику, Маркиану Федорович Савьюку, началось знакомство с Василием Стусом. Ростислав Савьюк, спасибо, что дал добро!" – добавила в комментарии под фото Емчук.

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