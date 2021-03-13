Кипиани показал "мистический" знак возле школы Стуса на Винниччине

Украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани сфотографировал возле школы имени выдающегося поэта Василия Стуса редкую ушастую сову. Он отметил, что название последнего сборника деятеля искусства было также связано с птицей.

Фотографию Кипиани обнародовал на личной странице в Facebook. Автор поста уточнил, что она была сделана в селе Рахновка Гайсинского района, Винницкой области – именно там и родился Стус.

"Это не просто ушастая сова, которая спит. Она живет на туе под школой имени Василия Стуса в селе Рахновка Гайсинского района, где родился Василий Стус. Последний сборник поэта, который был изъят в лагере кагэбистами, назывался "Птица души", – подчеркнул историк.

В комментариях под публикацией украинцы также удивились такому мистическому символизму, в котором прослеживается связь между Стасом и птицей на его малой Родине.

"Удивительно", "Полет без шума, молниеносная мощь. Взмах крыла, в жизненных ветвях гнезда", "Классное фото и история", "Какое чудо", "Какая история! Интересно!", "Невероятное фото!" – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL :