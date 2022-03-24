В России назвали условия встречи Зеленского и Путина: должна дать результаты

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что встреча президентов РФ и Украины возможна лишь при определенных условиях. По ее словам, диалогу Владимира Зеленского и Владимира Путина должна предшествовать предварительная выработка договорённостей между двумя странами.

Матвиенко подчеркнула, что без предварительно наработанных документов встреча будет бессмысленной. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

"Встреча будет возможна, когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и выработают какой-то итоговый документ, который должен быть. А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата – ради чего тогда проводить эти встречи?" – заявила Матвиенко.

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Также она заявила, что встреча Зеленского и Путина должна дать определенные результаты. Спикер Совета Федерации страны-агрессора подчеркнула, что диалог нельзя организовывать для того, чтобы просто "ни о чем поговорить".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин помимо Украины хочет захватить страны Балтии. Но и на этом он не намерен останавливаться – диктатор мечтает контролировать все страны из лагеря влияния СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России, которые ее представители выдвигают на переговорах. По словам президента, требования Кремля неприемлемы ни для украинской власти, ни для народа. При этом вопросы компромиссов, в том числе гарантии безопасности, будут вынесены на всеукраинский референдум.

В разговоре с президентом Турции Путин озвучил список требований к Украине. Среди них – признание Крыма российским, а ОРДЛО – независимыми в пределах Донецкой и Луганской областей. Также Кремль требует "денацификации", демилитаризации и внеблокового статуса для Украины.

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