В прямом эфире Reuters в день "вторжения" РФ в Украину прозвучал гимн СССР: трансляцию вели из Киева. Видео

В прямом эфире агентства Reuters, который ведется из Киева из-за риска вторжения России на территорию Украины, включили гимн СССР. После этого также прозвучала брань на английском языке: God damn it.

Соответствующая трансляция под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса" началась 15 февраля на Youtube Reuters. Кроме советского гимна, были слышны и другие музыкальные произведения, а также звук, похожий на телевизионный эфир (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

"Россия утверждает, что она отвела войска от границы с Украиной, но Запад говорит, что пока не видел доказательств", – сказано в подписи к трансляции.

Видео дня

Напомним: авторитетное западное издание Politico опубликовало информацию, согласно которой глава Белого дома в Вашингтоне Джо Байден в разговоре с коллегами по НАТО назвал дату предполагаемого вторжения России на суверенную территорию Украины. По словам президента США, это произойдет 16 февраля.

Со своей стороны глава нашего государства Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день в информационном пространстве умножаются данные о вероятном вторжении российских войск в Украину, что неизбежно влечет за собой панику как внутри страны, так и в международном поле. Он также призвал США подтвердить прогноз о глубокой эскалации, которая якобы состоится 16 февраля, поскольку именно "паника остается лучшим другом наших врагов".

Украинцы с юмором отреагировали на анонсированное "вторжение" России. Ранее ряд британских СМИ сообщил, что оно якобы состоится 16 февраля в три часа ночи по киевскому времени. Некоторые издания даже запустили трансляцию из Киева, но к моменту публикации новости никаких сообщений ни от Госпогранслужбы, ни от Минобороны, ни от других силовых ведомств не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля 2022 года президент Украины объявил Днем единения. Соответствующий указ глава государства издал накануне, 14 февраля. В День единения Государственный Флаг Украины будет поднят на зданиях всех населенных пунктов страны, а в 10:00 – исполнен Государственный Гимн. OBOZREVATEL следит за празднованием в режиме онлайн.