Ночью никто не нападает, ничего же не видно: как украинцы ожидали анонсированного в СМИ 'вторжения' России. Фото и видео

Украинцы с юмором отреагировали на анонсированное "вторжение" России. Ранее ряд британских СМИ сообщил, что оно якобы произойдет 16 февраля в три часа ночи по Киеву.

Некоторые издания даже запустили трансляцию из Киева, однако на момент публикации новости никаких сообщений ни от Госпогранслужбы, ни от Минобороны, ни от других силовых ведомств не было. В свою очередь журналист Юрий Бутусов обнародовал свежие данные анализа со спутников, согласно которому признаков опасных для Украины действий возле границы не было зафиксировано (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"На данный момент признаков опасных для Украины действий близ границ не зафиксировано", – написал журналист, уточнив при этом, что обстановка все же остается напряженной.

По словам Бутусова, отмечено передвижение в некоторых лагерях трех российских батальонных тактических групп, но их динамика станет известна в течении дня 16 февраля.

Агентство Reuters на своем YouTube-канале запустило трансляцию из Киева с видом на Майдан Незалежности. Она началась девять часов назад и по состоянию на 3:20 еще продолжалась. С ней произошел интересный курьез – в какой-то момент на фоне трансляции начал звучать гимн СССР.

Полная трансляция:

Некоторые другие YouTube-каналы, которые вели ретрансляцию, потроллили анонс "нападения". В частности, In time Ukraine назвал свой эфир "В ожидании чего-то".

Сами же украинцы в соцсетях также с юмором отнеслись к публикации в СМИ:

"Раз живем до 3 ночи, то время и в твиттер зайти впервые за много месяцев",

"Если моя поезда на море в этом году накроется из-за вторжения, то Путлеру п**да",

"Нам не страшно, мы на Красную площадь отправляли Алину Паш в свитшоте Kyiv, это была атака и сильное послание",

"Та кто в час ночи нападает, не видно же ни**я".

Как сообщал OBOZREVATEL, британские издания The Sun и The Mirror, ссылаясь на данные американской разведки, сообщили, что Россия якобы может напасть на Украину в 3 часа ночи 16 февраля. Комментируя публикации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил украинцам завести будильники на указанное время.