В приложении Армия+ появились новые рапорты: какие документы уже не нужно писать от руки

В последнем обновлении приложения Армия+ добавили возможность подавать в электронной форме три новых рапорта: на прием и сдачу должности, а также на отпуск по беременности. Таким образом их общее количество в приложении увеличилось до 22.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что рапорты на прием и сдачу должности являются одними из 20 самых популярных в армии.

Это короткие рапорты, которыми человек должен подтвердить, что согласен принять или сдать должность. Раньше их оформление могло занимать много времени, потому что для подачи нужно было ехать в деловодство. Обновление же упростит как работу деловодов, так и рутину военных, которым не придется покидать позиции и ехать несколько километров только для оформления бумаг.

"Рапортами на прием и сдачу должности военные подтверждают, что приняли или сдали должность и обязанности. Вместе с ними может понадобиться акт приема-сдачи должности. Его также можно заполнить и прикрепить в приложении. Эти рапорты станут полезным дополнением для сервиса смены места службы, который запустился в прошлом году", – отметили в МО.

Также расширились возможности для быстрого запроса на отпуск – теперь благодаря новому рапорту его можно получить в связи с беременностью и родами. В таком отпуске дается 126 дней: 70 до родов и 56 после, кроме того, отпуск можно продлить еще на 14 дней, если родилось двое детей или больше. Все выплаты при этом сохраняются.

Заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко добавила, что в будущем планируется добавить рапорты на все основания, которые дают право на отпуск защитникам и защитницам.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что обновление приложения Армия+ значительно облегчило процесс подачи рапортов для военнослужащих. В новой версии данные, такие как Армия ID командира или название должности, больше не удаляются автоматически, как это было раньше.

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