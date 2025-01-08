В Армия+ упростили представление рапортов для военных: как это будет работать

Обновление "Армия+" значительно облегчило процесс представления рапортов для военнослужащих. В новой версии данные, такие как Армия ID командира или название должности, больше не удаляются автоматически, как было раньше.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. В оборонном ведомстве отметили, что обновление значительно упростит представление электронных рапортов.

Теперь достаточно один раз сохранить данные на устройстве, чтобы в дальнейшем не вводить их каждый раз при подаче рапорта.

Для их сохранения достаточно перейти в раздел "Настройки" и выбрать "Военные сведения".

Разработчики позаботились о надежности системы, внедрив обновленное криптографическое шифрование для защиты данных.

"Электронные рапорты постепенно меняют культуру внутри армии и демонстрируют преимущества цифровизации для военных. Они теперь знают, что могут подавать рапорты без лишней писанины или формальных требований типа специальных ручек. Мы продолжаем совершенствовать сервис, прислушиваясь к отзывам и пожеланиям защитников и защитниц". ключевых просьб было сделать сохранение данных автоматическим – и мы это реализовали. Теперь представление рапортов стало еще быстрее и проще", — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Обновление доступно в версии 2.1.3 или выше, и уже получило положительные отзывы от военнослужащих.

Этот шаг является частью более широкой стратегии цифровизации, упрощающей бюрократические процессы и обеспечивающей современный подход к управлению в армии.

Напомним, что платформу Армия+ презентовали и запустили 8 августа 2024 года. Она доступна только для военнослужащих, гражданские авторизоваться в приложении не могут.

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении для военнослужащих Сил обороны Украины Армия+ появилось онлайн-обучение. Там собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Для защитников доступны три курса: "Общая подготовка", "Быт в полевых условиях" и "Беспилотные системы".

А в скором времени в мобильном приложении Армия+ должны появиться военные удостоверения. Этот проект Министерство обороны намерено реализовать в первом полугодии 2025 года.

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