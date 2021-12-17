В ОРДЛО произошел теракт. Страшнейший. Аморальный. Дичайший по своему цинизму. "Народ Донбасса" фактически после этой новости слег с инфарктом миокарда, вот такой рубец, по всему "народу Донбасса". За терактом явно виднеются происки капитализма, рука укро-хунты, куда-то вдаль тянется запашок загнивающего Запада. В общем, все указывает на организаторов и исполнителей этого геноцидного геноцида.

Расскажу все по порядку

Это случилось темной зимней ночью. Террористы дождались, когда погаснут звезды не только в небе, но и в окнах маленького, но очень процветающего города, расположенного где-то в "Центральной Угольной Швейцарии" Донбасского Каганата РФ в его ОРДЛО- геттории. Ждать террористам было легко. Еще бы, звезд здесь не видно из-за тумана, а окна здесь гаснут из-за отсутствия электричества, которое необходимо для освещения, но, так как оно идет из РФ, то хватает его не всем и ненадолго.

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Ждать, когда погаснут звезды на копрах, было бессмысленно. Они погасли здесь еще в 2014-м, после того, как процветающую "республику" российские освободители из Пскова и Тамбова буквально вырвали из загребущих лап "укро-хунты" и порезали на металлолом.

Поэтому под прикрытием темноты, циничные террористы совершили террористический акт, фактически надругавшись над корнями и ценностями "народа Донбасса".

Неизвестные, непойманные, неопознанные и поэтому очень циничные террористы под покровом ночи, а, как известно, она темна, эта укрохунтовская ночь, прозрачно небо, звезды… ой, я отвлеклась, поставили памятник юному Володе Ульянову (Ленину) возле ритуального агентства "Ангел", что расположено в городе Стаханов (Кадиевка) так, что юный и молодой Володенька торопливо выныривал из-за угла с протянутой рукой, как бы указывая "народу Донбасса", что донбасянские товарищи идут таки верной дорогой.

Вот только не в светлое будущее, а в это самое ритуальное агентство "Ангел".

Ранее обожаемый донбасянами объект культуры находился на территории местного детского дома. И тут, раз, и торопливой походкой, под покровом ночи, в окружении террористов, понятное дело, добровольно бы Володя Ульянов свой пост в парке не покинул, угрожали, пытали — памятник переместился самым магическим и мистическим образом за угол ритуального агентства и принялся высматривать еще живых, но уже подающих надежды донбасян.

Люди утром вышли на работу, а тут Володенька, вечно юный и вечно молодой, как бы приглашает, констатирует можно сказать — вам сюда, господа новоросы, вот, так сказать, тупик вашего будущего!

У "новоросов" от такой наглости террористов, поставивших Ильича, пусть и молодого, но вечно живого, возле ритуального агентства, случился приступ. К мэрии Стаханова потянулись 70-летние октябрята и 80-летние пионеры, требуя защитить юного Володеньку, будущего Ильича и носителя кепки, от варваров-деккомунизаторов, которые под покровом ночи, а как мы помним, она тиха, эта украинская ночь, провели декоммунизацию Володеньки и, установив его у ритуального агентства, как бы намекнув, что ничто не вечно под луной, пора бы Вове на покой!

"В канун 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени Ленина в городе совершено кощунство, варвары сместили товарища Ленина и направили его к ритуальному агентству. Любой памятник находится на учете у государства, у него есть свой паспорт, как у живого человека, поэтому без решения местной администрации его демонтаж — преступный акт вандализма, циничный акт насилия и терроризм. Нет сомнений, что мэр города Сергей Жевлаков, как человек стойких патриотических взглядов, такого бы не допустил. Следовательно, прокуратуре и органам милиции необходимо разобраться и привлечь виновных к ответственности", — гласит меморандум общественности.

В общем, все на защиту Ильича.

А вот зря! Символичненько и креативненько! Как бы все точки расставлены. Ленин, юный, вечно молодой, спешит к ритуальному агентству, чтобы завершить в нем свой земной путь и так сказать, свой марш-бросок к светлому будущему, уводя за собой "народы Донбасса". И Ленин такой молодой, а ритуалка все равно впереди!

Да, как бы намекнуть товарищам пионерам города Стаханова, что их мэр, он как бы с запашком, с гнильцой человек, ведь дети так называемого "народного мэра" города Стаханов Сергея Жевлакова имеют недвижимость и гражданство США, где и проживают, учатся и наслаждаются жизнью за деньги "налогоплательщиков ЛНР". Ну, хоть у кого-то наступило это самое светлое будущее.

А "народам Донбасса" приготовиться, Владимир Ильич ждать не будет, путь указан, только вперед, товарищи, только в ритуальное агентство "Ангел"!