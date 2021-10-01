В октябре украинцы увидят два звездопада: когда и как наблюдать

В октябре в небе над Украиной можно будет наблюдать два зрелищных метеорных потока – Ориониды и Дракониды. Активность первого приходится на период со 2 октября по 7 ноября, второго – с 6 по 10 октября.

Пик звездопада Дракониды выпадает на 8-9 октября, пишет Королевский музей Гринвича. Он связан с кометой Джакобини-Циннера, а его название происходит от созвездия Дракона, где находится радиант (видимый источник) метеоров.

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В последнее время Дракониды не были слишком активны, но запомнились яркими звездопадами в 1933 и 1946 годах. А в 1998 году краткая вспышка активности достигала 700 метеоров в час.

Метеорный поток Ориониды, радиант которого находится в созвездии Ориона, достигнет своего пика 20-22 октября, сообщает American Meteor Society. Скорость падения метеоров в этот момент будет достигать 20-25 в час. Этот звездный дождь можно видеть, когда Земля проходит сквозь шлейф древнейшей кометы Галлея.

Особенность Драконид, красноватых и очень медленных метеоров, состоит в том, что их лучше наблюдать вечером, сразу после заката, в отличие от других потоков, время которых наступает перед рассветом.

Ориониды чаще всего – белого цвета, но время от времени могут попадаться сине-зеленые, желтые, красные и оранжевые. Лучшее время для наблюдения – от полуночи до рассвета.

В обоих случаях метеоры лучше наблюдать вдали от городских огней, на открытом пространстве: у берегов водоемов, в лесу или степи.

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