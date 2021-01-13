Нострадамус предсказал 'зомби-апокалипсис' и падение кометы на Землю в 2021 году – СМИ

Французский астролог Мишель Нострадамус якобы предсказал миру в 2021 году новый вирус, который превратит людей в зомби. А наряду с этим еще и библейский голод, а также солнечные бури, которые принесут Земле огромный ущерб и приведут к войне по всей планете.

Об этом он писал в своих ежегодных катренах, утверждает The Mirror. Издание назвало 6 бед, с которыми может столкнуться человечество в этом году.

Как известно, многие считают, что Нострадамус точно предсказал некоторые из самых грандиозных событий за последние несколько сотен лет. Среди них Французская революция 1789-99 годов, Великий лондонский пожар (длился со 2 по 6 сентября 1666-го), приход к власти диктатора Адольфа Гитлера, создание атомной бомбы, Вторую мировую войну, убийство 35-го президента США Джона Кеннеди и даже пандемию коронавируса.

"Зомби-апокалипсис"

По словам астролога XVI века, ученый из России создаст биологическое оружие – вирус, который превратит людей в зомби и приведет к вымиранию человечества.

"Мертвый злостью, он заставит других сиять, а в возвышенном месте произойдут великие бедствия. Печальные концепции нанесут вред каждому, преисполненному достоинства. Отцы и матери, умершие от бесконечных скорбей, женщины в трауре, ядовитый монстр: великого больше не будет, миру придет конец", – цитирует издание Нострадамуса.

Библейский голод

Это еще одно из предсказаний французского астролога о конце света, который начинается с учащения землетрясений и распространения вирусов.

По словам Нострадамуса, землю поразит массовый голод, "масштабов которого мир никогда раньше не видел".

Солнечные бури

Огромный ущерб нашей планете в 2021 году, утверждает Нострадамус, нанесут и сильные солнечные бури.

"Мы увидим, как вода поднимается, а земля опускается под нее", – наводит СМИ слова из ежегодных катренов астролога.

Последователи предсказателя отмечают, что в мире начнется массовая миграция и люди начнут бороться за немногие оставшиеся природные ресурсы. Это якобы также приведет к войне по всей планете.

На Землю упадет комета

Мало того, что мир пострадает от удара кометы, Нострадамус также сказал, что это может вызвать и огромное количество стихийных бедствий.

"В небе виден огонь и длинный след искр", – писал он.

Разрушительное землетрясение

Как пишет издание, Нострадамус утверждает, что в Америке произойдет сильное землетрясение. Те же, кто интерпретируют его работу, считают, что стихия затронет именно Калифорнию. Причем некоторые указывают даже конкретную дату – 25 ноября 2021 года.

Чипирование солдат

В век компьютерных технологий человечество добилось больших результатов в исследовании искусственного интеллекта. Но по словам Нострадамуса, в 2021 году это еще больше усилится, когда "солдатам начнут имплантировать чипы в мозг".

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