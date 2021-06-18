Ученые разгадали тайну затмения звезды Бетельгейзе

Специалисты из Университета Сорбонна во Франции, вероятно, разгадали тайну того, почему внезапно начала тускнеть в 2019 году одна из самых больших и ярких звезд Бетельгейзе (астрономы назвали это явление Великим затемнением). К февралю прошлого года ее свет уменьшился на 35%, что, по мнению ученых, стало результатом звездного выброса газа.

Они настаивают на том, что Бетельгейзе окутало гигантское облако пыли, источником которого стала она сама звезда. А образовалось это из-за резкого охлаждения части ее внешних газовых оболочек, говорится в исследовании, опубликованном журналом Nature.

По убеждению авторов научной работы, космическое тело находилось уже на последней стадии своей эволюции – красный сверхгигант. Бетельгейзе должна была взорваться, но этого не произошло, она наоборот стала внезапно ярче светить, а потом вновь потемнела.

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"Мы наконец можем узнать, почему одна из самых ярких звезд на небе стала на 65%менее яркой, чем обычно, в результате Великого затемнения. Звезда в правом плече созвездия Ориона, быстро потускнела в конце 2019-го – начале 2020 года. Теперь кажется, что это произошло как из-за холодного пятна на самой звезде, так и из-за облака пыли", – говорят исследователи.

Они отметили: затмение Бетельгейзе было настолько сильным, что даже если бы звезда находилась намного дальше от Земли или же за пределами галактики, – люди все равно могли бы это заметить.

Мигель Монтарж из Университета Сорбонна и его коллеги изучили подробные изображения Бетельгейзе, полученные на большом телескопе в Чили, и обнаружили, что затемнение было локализовано в южном полушарии звезды, которое стало в 10 раз темнее, чем обычно.

Позже исследователи провели компьютерное моделирование различных сценариев, которые могли вызвать Великое затемнение. А в итоге пришли к выводу, что звезда сначала выбросила пузырь газа в рамках своей регулярной эволюции. Позже часть ее поверхности понизилась в температуре из-за движения гигантских сгустков плазмы внутри Бетельгейзе.

Из-за этого падения температуры, поясняют ученые, часть газа в пузыре могла бы конденсироваться в непрозрачную пыль, что привело бы к понижению температуры других частей газового пузыря и созданию еще большего количества пыли, более тусклому свету. Исследователи отмечают, что это может быть совершенно нормальным поведением для такой звезды, как Бетельгейзе – люди просто не заметили бы ее, если бы облако пыли не расположилось между Землей и звездой.

"Основываясь на нашем понимании Бетельгейзе, это не было предшественником ее коллапса, взрыва сверхновой или чего-то подобного – это просто часть нормальной эволюции красного сверхгиганта. Мы видели это только потому, что звезда относительно близко к Земле", – подытожили ученые, добавив, что это может стать сверхновой в любой момент, и не связано с Великим затемнением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа ученых открыла новую гигантскую звезду VVV-WIT-08. Она периодически снижает свою яркость на 97%, что объясняют крупным затмением из-за диска пыли, который располагается рядом с ней.