SpaceX впервые в истории отправила в космос туристов. Видео и все подробности

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Технологии
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Миссия Inspiration4 отправилась в космос

Компания Илона Маска SpaceX в ночь на четверг, 16 сентября, запустила в космос первую гражданскую миссию Inspiration4. Экипаж состоит из четырех туристов.

Среди них бизнесмен, сотрудница детской больницы, летчик-испытатель и педагог, сообщает BBC и SpaceX. Следующие три дня они проведут в космосе, кружась вокруг Земли каждые 90 минут (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В компании отметили, что космический корабль успешно вышел на орбиту на высоте 575 километров. Четверо гражданских отправились на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Они были запущены из Флориды (США), на мысе Канаверал.

Видео дня
Ракета стартовала из Флориды.

Отметим, что экипаж из астронавтов-любителей не проходил длительную подготовку к полету. В компании только осуществили медицинский осмотр и провели специальный инструктаж.

Туристы проведут в космосе три дня.

SpaceX показала фото экипажа Inspiration4, который отправился в космос. Пользователи сети нашли на снимке скрытое послание. На снимке члены экипажа стоят на фоне стены с узорами из черточек и точек. В соцсети расшифровали этот код, который оказался азбукой Морзе. Надпись гласила "Ad Astra", что на латинском языке означает "к звездам".

Корабль вышел на орбиту.

Запуск Inspiration4 изначально планировалось провести за день до этого, в среду, 15 сентября. Однако этого не удалось сделать из-за неподходящих погодных условий.

Они не готовились к полету, как настоящие космонавты.

Трансляция запуска ракеты в космос:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, SpaceX совершила запуск ракеты Falcon 9 с 88-ю спутниками на борту. Миссия Transporter-2 состоялась в рамках программы SmallSat Rideshare, которая направлена на значительное сокращение затрат и времени доставки спутников на Земную орбиту.

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