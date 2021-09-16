SpaceX впервые в истории отправила в космос туристов. Видео и все подробности

Компания Илона Маска SpaceX в ночь на четверг, 16 сентября, запустила в космос первую гражданскую миссию Inspiration4. Экипаж состоит из четырех туристов.

Среди них бизнесмен, сотрудница детской больницы, летчик-испытатель и педагог, сообщает BBC и SpaceX. Следующие три дня они проведут в космосе, кружась вокруг Земли каждые 90 минут (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В компании отметили, что космический корабль успешно вышел на орбиту на высоте 575 километров. Четверо гражданских отправились на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Они были запущены из Флориды (США), на мысе Канаверал.

Видео дня

Отметим, что экипаж из астронавтов-любителей не проходил длительную подготовку к полету. В компании только осуществили медицинский осмотр и провели специальный инструктаж.

SpaceX показала фото экипажа Inspiration4, который отправился в космос. Пользователи сети нашли на снимке скрытое послание. На снимке члены экипажа стоят на фоне стены с узорами из черточек и точек. В соцсети расшифровали этот код, который оказался азбукой Морзе. Надпись гласила "Ad Astra", что на латинском языке означает "к звездам".

Запуск Inspiration4 изначально планировалось провести за день до этого, в среду, 15 сентября. Однако этого не удалось сделать из-за неподходящих погодных условий.

Трансляция запуска ракеты в космос:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, SpaceX совершила запуск ракеты Falcon 9 с 88-ю спутниками на борту. Миссия Transporter-2 состоялась в рамках программы SmallSat Rideshare, которая направлена на значительное сокращение затрат и времени доставки спутников на Земную орбиту.