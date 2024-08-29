В Одесской области молния попала в церковь: разгорелся пожар. Фото и видео

В селе Прямобалка Болградского района Одесской области 29 августа горела Свято-Покровская церковь. Пожар произошел из-за попадания в здание молнии.

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Об этом сообщают спасатели Одесской области. По их данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет.

"Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 250 м². К счастью погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара – попадание молнии", – отметили в ГСЧС.

Пожар тушили совместно 10 пожарных от ГСЧС, еще три пожарных из Каменского, и три человека личного состава местной пожарной команды.

Несколько необычный для православных храмов облик церкви Прямобалки объясняется просто – раньше это была немецкая кирха.

Сейчас православный приход Свято-Покровской церкви Прямобалки относится к Одесской епархии Украинской православной церкви.

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