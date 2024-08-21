'Россия потеряет еще один аспект влияния': Гончаренко объяснил, почему запрет РПЦ является вопросом нацбезопасности, а не веры

В Верховной Раде поддержали законопроект №8371, известный как "закон о запрете УПЦ МП ". Важно понимать, что это не вопрос веры, а вопрос национальной безопасности нашей страны.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал народный депутат, вице-президент комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам миграции и беженцев Алексей Гончаренко. Он предупредил, что теперь, после принятия этого закона, следует ожидать разных провокаций.

"Так как церковь для России – это еще один аспект влияния, очень важный. И теперь они его теряют", – отметил нардеп.

Через 30 дней после вступления закона №8371 в силу Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) сможет начать проверять религиозные организации на признаки аффилированности с российской церковью. Такая процедура может начаться либо по собственной инициативе ДЭСС, либо на основании обращений государственных или местных органов власти, или даже отдельных граждан Украины.

Если такие признаки будут установлены, то ДЭСС будет выносить предписание. После этого у религиозной организации будет 30 дней для устранения нарушений.

"Если предписание выполнено, то вопросов не будет. Если нет – ДЭЭС имеет право обратиться в суд о прекращении деятельности такой религиозной организации в Украине. Это право возникает спустя девять месяцев после принятия закона", – сказал Гончаренко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в России (т.е. РПЦ). Согласно ему, в Украине может быть приостановлена и деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

– Законопроект №8371 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", принятый 20 августа, не запрещает религию. Это лишь механизм борьбы с УПЦ МП как организацией, с российским патриархатом как частью российской государственной пропагандистской машины, объяснил глава комитета ВР по культурной политике Николай Княжицкий.

– После отведенного времени деятельность тех религиозных организаций, которые заподозрят в сотрудничестве с московскими попами и выявят ее организационные связи с центром в Москве, будет юридически прекращена, подчеркнул нардеп и экс-руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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