'Даёт возможность сбросить российское иго': Епифаний высказался о решении Рады и заявил, что готов к диалогу с Онуфрием

Принятие депутатами Верховной Рады Украины закона о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, даст нашему государству шанс свергнуть наконец "российское иго". Поэтому решение парламента действительно является историческим, ведь оно стало шагом на пути к защите украинского религиозного пространства от вражеских влияний РФ.

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Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в эфире телемарафона. Он также призвал православных верующих присоединяться к ПЦУ и отметил, что готов к диалогу с митрополитом УПЦ МП Онуфрием.

Епифаний высоко оценил решение парламента о запрете деятельности в Украине контролируемых из Москвы религиозных организаций.

"В парламенте поддержали этот законопроект и в первом, и во втором чтении. Поэтому мы имеем действительно соответствующее историческое сейчас решение. Закон дает возможность всем еще не сделавшим этого религиозным структурам полностью освободиться от контроля Москвы. И мы со своей стороны снова и снова призываем всех православных в Украине, которые еще этого не сделали, сбросить наконец это российское иго. Мы открыты к диалогу без предварительных условий", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Он отметил, что украинская церковь последовательно отстаивала необходимость оградить украинское религиозное пространство от использования украинских громад российскими религиозными центрами. И сейчас ПЦУ снова обращается к главе УПЦ МП Онуфрию с призывом о единении.

"Мы обращаемся, мы открыты, мы протянули нашу руку митрополиту Онуфрию, епископату и духовенству с призывом начать диалог без предварительных условий. Мы обращаемся к прихожанам. Ведь от них зависит наше общее украинское будущее. Ведь каждая громада, согласно украинскому законодательству и новому принятому закону, имеет возможность изменить свою юрисдикцию... Мы готовы к единению в это непростое время испытания войной, когда агрессор пытается нас уничтожить", – подчеркнул Епифаний.

Он также напомнил, что в настоящее время в Украинскую поместную православную церковь перешли многие громады в Украине. Для этого верующим достаточно осуществить несколько шагов: созвать собрание религиозной громады, которое примет решение о переходе в ПЦУ, а затем внести соответствующие изменения в устав.

В то же время Епифаний назвал "странным" заявление представителя УПЦ МП Климента об отсутствии диалога с ПЦУ. Предстоятель поместной украинской церкви заявил, что и он лично, и Синод обращались в УПЦ МП еще в 2019 году. В ответ получили "ультиматум", на который ПЦУ никак не может согласиться.

"Мы открыты, мы готовы к диалогу, но мы не получили никакого ответа. Мы ожидаем, но, к сожалению, они не желают даже общаться с нами", – подчеркнул Епифаний.

Напомним, 20 августа в Раде был поддержан законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине. Несколькими днями ранее за такой запрет выступил Всеукраинский совет церквей.

Против запрета Московского патриархата выступили почти три десятка народных депутатов: OBOZ.UA рассказывал, чем известны противники закона, а также разбирался, закроют ли УПЦ МП в Украине после решения Рады и почему дискуссии вокруг закона продолжаются.