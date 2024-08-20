'Провокаций станет гораздо меньше': нардеп озвучил ожидания от закона о запрете РПЦ

После принятия в Украине на законодательном уровне деятельность российского патриархата провокации от его резидента в стране – УПЦ МП – не исчезнет. Но их станет гораздо меньше, потому что не только прихожане, священники тоже начнут думать о своем будущем.

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Об этом OBOZ.UA рассказал народный депутат, председатель комитета Совета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев. Он добавил, что обломки структуры УПЦ "могут присоединиться к ПЦУ, могут существовать самостоятельно" – как угодно, "но не с Москвой".

"Мы, конечно, можем ожидать какие-то провокации, но теперь, когда закон принят, я уверен, их станет гораздо меньше. Простые прихожане понимают, что все, решение принято. И они, и простые священники теперь будут думать о своем будущем, о своем новый путь, а не выполнять провокационных указаний иерархов УПЦ и РПЦ", отметил народный избранник.

Поскольку УПЦ МП не одна монолитная религиозная организация, а состоит из разных юридических лиц, в первую очередь "надо разобраться с управляющими центрами" РПЦ в Украине, отметил Потураев.

"Митрополит УПЦ был в синоде РПЦ, в него входили и другие высшие чины пророссийской церкви. Одним словом, самые главные сторонники московской церкви – они там. И с ними будут самые серьезные разборки. А остальные, когда увидят происходящее, сами сделают правильные выводы" , – уверен депутат.

Хотя закон принят, отмеченные "серьезные разборки" состоятся не сразу.

"Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести сначала будет нарабатывать нормативку. Затем исследовать вопросы относительно конкретной организации, и нужно время, чтобы выявить связь с РПЦ. Затем выставить распоряжение, потом ждать месяц исполнения распоряжения. Только потом, если что, суд . Поэтому в любом случае ДЭС ранее чем за 7-8 месяцев не сможет подать в суд", - пояснил Потураев.

Так или иначе, но для религиозных общин уже есть "четкий горизонт решить, как они будут жить дальше".

Как сообщал OBOZ.UA, 20 августа Верховная Рада приняла в целом законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", более известный как "закон о запрете УПЦ МП".

Ранее в августе Всеукраинский совет церквей поддержал запрет на деятельность УПЦ МП в Украине. Ее представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсуждались различные вопросы, в частности, защита свободы вероисповедания и духовной независимости Украины, обеспечение конституционного порядка и общественной безопасности.

В целом запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в государстве, которое совершает вооруженную агрессию против Украины – событие гораздо более серьезное, чем желание вернуть в собственность государства здания монастыря Киево-Печерской лавры. Что будет теперь, мы объясняли здесь.

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