В Одессе боец Нацгвардии сделал предложение любимой в новогоднюю ночь. Фото

Сержант Национальной гвардии Украины Олег Корнийченко в новогоднюю ночь сделал предложение руки и сердца любимой девушке во время общего развода до несения службы по охране общественного порядка.

Гвардеец по традиции встал на колено перед своей избранницей. Девушку зовут Марина, она служит в Национальной полиции, сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

"Сержант Олег Корнийченко решил сделать эту главную праздничную ночь года по настоящему памятной и яркой", – говорится в сообщении.

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Марина ответила любимому согласием – свидетелями романтического события стали присутствовавшие нацгвардейцы.

"Было очень эмоционально и волнительно, однако это уверенное и сознательное решение. Надеюсь, для нее этот Новый год навсегда запомнится", – рассказал сержант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре два участника шоу "Холостячка-2", Павел Богда и Олег Плахотнюк сделали предложения любимым девушкам в студии пост-шоу.

А певец и блогер Иван Марунич предложил девушке руку и сердце во время концерта группы "Скай". При этом мероприятие ознаменовалось несколькими курьезами.