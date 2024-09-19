Условия окончания войны и не только: эксперт спрогнозировал темы выступления Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН в США, вероятно, будет говорить об условиях окончания войны в Украине. Речь главы государства, скорее всего, будет привязана к плану победы, который он планирует презентовать главе Штатов Джо Байдену.

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Кроме того, Зеленский, вероятно, будет говорить о гарантиях, которые Украина хочет получить после войны. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Думаю, что Владимир Зеленский будет говорить об условиях окончания войны, как раз все это будет подвязываться под его план победы, который он будет презентовать Джо Байдену и, возможно, кандидатам в президенты США. Очевидно, он будет отталкиваться от этого документа, когда будет апеллировать к Генеральной Ассамблее ООН. Он будет определять условия, гарантии, которые должна получить Украина. То есть, он должен держать в фокусе эту главную идею поездки в США, поскольку это будет главным блюдом, которое он будет подавать во время этого визита", – отметил эксперт.

Леонов также ответил на вопрос о том, может ли Украина ожидать поддержки плана победы, который будет предусматривать инвестиции союзников для расширения производства в Украине оружия, такого как БПЛА и ракеты. Эксперт отметил, что это условие уже прописано в соглашениях о гарантиях безопасности, которые Украина подписывает с партнерами на основе декларации Большой семерки.

Процесс производства вооружения в Украине, как отметил эксперт, уже начался.

"Rheinmetall официально заявил о том, что начинает строительство заводов в Украине. Британия выделила 200 миллионов фунтов на то, чтобы в Украине начинать производство дронов. Я так понимаю, процесс продолжается и важно, что это не просто разговоры или планы, а уже реализация конкретных проектов. У Украины нет времени ждать и каждый дополнительный снаряд, ракета или дрон помогают стране удержаться от российской агрессии", – сказал Леонов.

Он также добавил, что выступление Зеленского на Совбезе ООН, к сожалению, не сможет повлиять на решение о вступлении Украины в НАТО, поскольку этот вопрос решается только странами Альянса и Киевом.

"Вопрос вступления в НАТО – это вопрос Альянса и вопрос Украины, поэтому вряд ли он будет обсуждаться. Может обсуждаться в таком смысле, что Китай может выносить это как условие мирного плана, мол, нейтралитет Украины. То есть прямо это не будет обсуждаться в рамках ООН, это будет обсуждаться на двусторонних встречах, например украинского президента и американского президента", – отметил Леонов.

Также эксперт считает, что вопрос санкций против государства-агрессора также обсуждаться в рамках Совбеза не будет. На Совбезе присутствуют представители и России, и Китая, которые могут ветировать такое обсуждение.

"Россия никогда, если бы это было в ее силах, не допустила бы введения санкций сама против себя. Более того, Россия, например, заблокировала в Совбезе продолжение запрета для Ирана продавать ракеты за границу. И, собственно говоря, позаботилась сама о себе, поскольку после этого Иран фактически не имеет таких формальных запретов для того, чтобы поставлять России баллистические ракеты", – сказал он.

Вопрос о введении санкций – это вопрос Европейского Союза или отдельных государств, например США или Канады.

"Поэтому можно сказать, что Совбез ООН сейчас определенным образом не работает, парализован. Частично причина в том, что ООН – это продукт Второй мировой войны. Это организация, на которой базировалась глобальная система безопасности, которая была разрушена в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, и окончательно уничтожена в 2022 году, когда Россия начала широкомасштабную агрессию против Украины. Поэтому, к сожалению, пока особых надежд на эту организацию нет", – подытожил Леонов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября в Нью-Йорке выступит на заседании Совета Безопасности ООН. Выступление главы государства будет посвящено российскому полномасштабному вторжению в Украину.

Президент едет в Соединенные Штаты с "планом победы", который хочет представить президенту США Джо Байдену.

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