Сразу два участника 'Холостячки-2' сделали предложения возлюбленным в студии пост-шоу

В эфире спецвыпуска шоу "Холостячка", в котором телезрители узнают, как изменилась жизнь участников после проекта, сразу двое мужчина стали перед своими возлюбленными на одно колено с кольцом. Предложение сделали Павел Богда и Олег Плахотнюк.

Об этом OBOZREVATEL узнал во время прямой трансляции "Холостячки. Жизнь после проекта". Олег сошелся со своей экс-супругой, а Павел предложил стать его женой девушке, с которой он встречается полтора месяца.

"Быть холостяком конечно хорошо, но вдвоем веселее. У меня есть девушка", – шокировал Плахотнюк зрителей.

Однако на этом удивлять Олег не прекратил. В студию вошла его избранница Яна – бывшая жена и мама его дочки Евы. Мужчина признался, что проект помог ему проанализировать прошлое и подтолкнул сделать шаг на встречу к экс-любимой. Теперь пара вместе воспитывает общего ребенка. Они уже успели посетить Италию.

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Когда к супругам присоединилась их маленькая дочка, Илья стал на одно колено и достал кольцо. Он предложил женщине узаконить их брак, на что она с радостью согласилась.

Последовал примеру Плахотнюка и 31-летний каскадер из Днепра Павел Богда. Он поделился, что очень изменился после проекта: у него повысилась самооценка, мужчина перестал есть мясо и даже запланировал запуск своего бренда одежды. Эксперты и участники отметили, что Паша стал выглядеть намного увереннее.

Поспособствовала этому и его новая избранница. Ведущий Григорий Решетник пригласил возлюбленную Павла в студию. С ней мужчина познакомился всего полтора месяца назад в Интернете и сразу понял, что это его судьба.

Брюнетка в синем костюме с глубоким декольте приятно поразила присутствующих внешним видом. Богда достал коробочку с кольцом и предложил любимой стать его женой. От неожиданности девушка очень разнервничалась и пустила слезу. Ответ она не дала, а предложила еще немного повстречаться и узнать друг друга получше.

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