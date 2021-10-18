Певец Иван Марунич сделал предложение на концерте "Скай" и попал в курьез. Видео

Украинский певец, солист группы Karta Svitu и блоггер Иван Марунич сделал предложение своей возлюбленной Светлане Гребенюк на сцене – во время концерта "СКАЙ". Девушка ответила "Да!".

Это произошло вечером в воскресенье, 17 октября, в Жовтневом палаце в Киеве. Новостью мужчина поделился в личном Facebook-аккаунте. А ведущая "1+1" Маричка Падалко обнародовала на своей странице в соцсети видео момента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Музыкант сказал своей девушке, что хотел бы от нее детей и чтобы у них были ее глаза и доброе сердце. Зрители отреагировали на такие слова аплодисментами и криками поддержки.

Видео дня

Во время романтического события произошло несколько курьезов. Когда Марунич потянулся в карман пиджака, чтобы вытащить коробочку с кольцом, то ему стал мешать микрофон. Мужчине пришлось передать его своей возлюбленной, а та засмеялась.

Когда девушка в ответ на предложение закричала "Да!", мужчина бросился ее обнимать. Светлана в какой-то момент повернулась, и ее будущий муж выронил коробку с кольцом. Музыкант не растерялся и быстро поднял его со сцены.

Видео предложения на концерте:

Иван родился в Киеве 28 июля 1989 года. Музыкой занимался с детского возраста, играл на скрипке.

В университете выступал как фронтмен группы "Остин", позже, в 2014-м, стал соучредителем "NRavitsa Planet".

Karta Svitu появилась в 2020 году. Того же года Марунич вместе с группой выступил на фестивале "Бандерштат" в Луцке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее турецкий бизнесмен, бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей 25-летней возлюбленной. Его избранница показала кольцо с большим бриллиантом.