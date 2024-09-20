Где сейчас звезда 90-х Юрко Юрченко, который скандалил с Козловским и едва избежал смерти

Певец, композитор, лидер группы "Юркеш" 51-летний Юрко Юрченко, который периодически скандалил с украинскими артистами, с 2022 года воюет на фронте в составе стрелкового батальона "Карпатська Січ" имени Олега Куцина. Еще с начала войны с Россией в 2014 году Юрченко часто ездил поддерживать боевых дух военных в АТО, а после полномасштабного вторжения сам вступил в ряды ВСУ. С тех пор он ничего не рассказывает о своем местонахождении и не разглашает направление, на котором воюет.

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Однако недавно "Юркеш" анонсировал концерт в Киеве, приуроченный к 20-летию существования группы. Вероятно, Юрко Юрченко там тоже будет выступать. Фронт заставил певца переосмыслить многое в жизни. В 2022 году он чуть не погиб на войне и уже прощался с жизнью. Но ситуация навсегда дала понять музыканту, что бояться нельзя, а поле боя следует воспринимать как обычное рабочее место. OBOZ.UA вспомнил о метких высказываниях Юрия Юрченко, скандале с Виталием Козловским на почве патриотизма, и чем сейчас занимается музыкант.

"Если человек заряжен на победу, он считает честью делать это дело. Когда тебе страшно – ты становишься обузой для ребят, этого не должно быть. Это взвешенная, четкая позиция – понимать, что это работа", – пояснил звезда 90-х и "Территорії А".

Однако 18 сентября он опубликовал в Facebook пост, в котором отрефлексировал ценность войны, чего на самом деле нет. Вооруженная агрессия со стороны России, по мнению музыканта, бессмысленна.

"Понял для себя, что не имеет никакого смысла и цели эта война. Несмотря на все идеи врага достичь какой-то своей цели, эта война бессмысленна. Возможно и не все войны такие. Бог часто был на чьей-то стороне. Почитайте Библию. Войны были всегда. Но эта – никчемная, глупая и бесполезная. Сколько уже загублено жизней. Сколько разрушено домов, электростанций, детских садов, школ, больниц... Ради чего?! И оно же уже само понимает, что нет дальше в том смысла никакого, но упрямое, глупое, непутевое, дебильное будет вредить, пока не сдохнет. Потому что такова суть зла", – высказывался он.

Несмотря на, как говорит певец, бессмысленную войну, Юрко Юрченко питает надежду дойти до Москвы и "надзюрить на Красную площадь". "Нас уже много таких. Ребята в очереди стоят. Мы станем, будет такая струя. Так и будет. Я уверен в этом, несмотря на всю ситуацию. Да, сейчас есть определенный спад. Но ведь оно всегда так. И после спада будут моменты вновь активности. Сейчас надо просто выстоять и не менять свои цели", – уверял артист.

Кто знает, будет ли с ним стоять в очереди коллега по цеху Виталий Козловский, который также служит в ВСУ и сейчас находится на фронте. Ведь после скандала в 2018 году неизвестно, могли ли отношения певцов наладиться. Тогда Юрко Юрченко взорвался из-за того, что Козловский наведался в Россию с концертом на 9 мая, когда страна-агрессор убивала украинцев и оккупировала территории.

"Мне настолько противно, что я даже не написал о выступлении одного недозаслуженного чувака. Я ему хотел дать совет, у него было два выхода, но не тот, что он сделал. Упасть на колени и покаяться, признать свою ошибку, и возможно тебя простят. Другого варианта не может быть. Я не понимаю, как так можно. Либо ты дебил, либо ты просто не украинец", – говорил тогда Юрченко.

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