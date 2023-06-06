В Новой Каховке возле Дворца культуры из-за затопления в результате подрыва ГЭС плавают лебеди. Видео

Российские оккупанты в ночь на вторник взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. В Новой Каховке из-за затопления уже плавают лебеди.

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В частности, птиц у Дворца культуры. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. (чтобы его посмотреть, досскролльте страницу до конца)

Уровень воды после того, как российские оккупанты взорвали плотину, расположенную в 5 км от г. Новая Каховка Херсонской области, начинает постепенно подниматься. Под угрозой территории как правого, деоккупированного берега Херсонщины, так и левого.

Преимущественно – левого, потому что этот берег находится ниже. По состоянию на утро вода поднялась уже на 1,5 метра, но в каком городе не уточняется.

Следует отметить, что в результате подрыва Каховской ГЭС под угрозой подтопления оказались десятки населенных пунктов на юге Украины, из зоны предполагаемого подтопления уже приступили к эвакуации людей. По данным Херсонской ОВ, в зоне риска на правобережной части области оказались 16 тысяч мирных жителей. Как тот факт, что в результате действий оккупантов тысячи людей вынуждены были покинуть свои жилища, коррелирует с целями "ликвидации нищеты" и "устойчивых городов и населенных пунктов" - в ООН пока не задумались.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.