ООН после подрыва оккупантами Каховской ГЭС сделала пост о Дне русского языка: о катастрофе не упомянули

В ООН утром 6 июня посчитали необходимым оповестить мир о том, что сегодня отмечается день русского языка. А вот о подорванной россиянами ночью Каховской ГЭС в этой международной организации не упомянули.

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Примечательно, что сообщение, уведомляющее о "Дне русского языка" сопроводили картинкой с перечислением "целей в области устойчивого развития", по меньшей мере часть которых ночной теракт разговаривающих на русском языке оккупантов поставил под угрозу. Соответствующий твит появился в официальном аккаунте ООН в Twitter.

Так, вследствие подрыва Каховской ГЭС под угрозой подтопления оказались десятки населенных пунктов на юге Украины, из зоны вероятного подтопления уже начали эвакуацию людей. По данным Херсонской ОВ, в зоне риска на правобережной части области оказались 16 тысяч мирных жителей. Как тот факт, что вследствие действий оккупантов тысячи людей вынуждены были оставить свои жилища, коррелирует с целями "ликвидации нищеты" и "устойчивых городов и населенных пунктов" – в ООН пока не задумались.

Пока в ООН празднуют день русского языка, его носители-оккупанты ударили также по цели перехода к "недорогостоящей и чистой энергии": по оценкам "Укргидроэнерго", после подрыва Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Преступление захватчиков отразится и на сохранении экосистемы, о котором так пекутся в ООН, и на способности этих аграрных областей продолжать воплощать в жизнь постулат международной организации о борьбе с голодом.

"Разрушение Каховской ГЭС - это величайшая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и негативно повлияет на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы.... Также подрыв Каховской ГЭС россиянами – это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет подорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на Юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке", – отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Этот теракт также может отразиться на безопасности эксплуатации Запорожской АЭС, вода для охлаждения реакторов которой поступала из Каховского водохранилища. Пока, как отметили в "Энергоатоме", ситуация контролируема, однако угрозы возникновения аварий сохраняются.

Напомним, утром 6 июня окупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов: Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Между тем, в "Энергоатоме" рассказали, что пока ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. Персонал станции и эксперты МАГАТЭ отслеживают все показатели.

При этом партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается "охота". Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он призвал также уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.