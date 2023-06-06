Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению: 'Укргидроэнерго' предупредили об угрозе для ЗАЭС

Каховская гидроэлектростанция имени П. С. Непустого, которую 6 июня подорвали российские оккупанты, полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Из-за неконтролируемого снижения уровня Каховского водохранилища существует потенциальная опасность для временно оккупированной Запорожской АЭС.

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Об этом сообщили в "Укргидроэнерго". Там отметили, что специалисты продолжают анализировать ситуацию и устанавливать масштабы разрушений и последствий (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", – признали в компании.

По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих четырех дней. По состоянию на 09:00, уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления.

"Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный ставок-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели", – объяснили в "Укргидроэнерго".

Пока президент созвал Совет национальной безопасности и обороны, специалисты продолжили анализировать ситуацию и работать над уточнением масштабов разрушения, скорости и воды.

В то же время МАГАТЭ сообщило, что угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС из-за подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский осудил подрыв оккупантами Каховской ГЭС как еще один теракт со стороны России. Он заявил, что предотвратить российское зло и вернуть безопасность украинцам поможет только победа в войне.

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