В Нетишене мародера привязали к столбу и наказали ремнем: пригрозили, что так будет с каждым. Видео

В Нетешине Хмельницкой области люди поймали мародера и решили наказать его по законам военного времени. Во время Второй Мировой тех, кто обворовывал магазины и жилые дома, привязывали к столбам со спущенными штанами. Подобное сделали и с этим мужчиной. Соответствующее видео уже есть на нашем Telegram-канале.

Подобные действия против преступников были совершены еще в нескольких городах Украины. Грабителей отлавливают не только правоохранители или представители Теробороны, но и обычные прохожие.

Мэр Киева Виталий Кличко на своей Telegram-странице предупредил : "Хочу отметить: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения! Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным".