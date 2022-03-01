В Украине позорно наказывают мародеров: отправляют в военкоматы и на общественные работы. Фото

В Черкасской области устроили позорное наказание для мародеров – их привязали к столбу. Такая же судьба ждала и жителей Львовской области, которые устроили поборы за пересечение границы.

Ответные фото преступников публиковали в сети во вторник, 1 марта. Так, пользователь Игорь Абрамов в Facebook сообщил, что в городе Дубеевка Черкасской области задержали мародеров.

На опубликованном фото видны двое мужчин, которых привязали лентами к столбу. Один из них был избит и без обуви. На них повесили табличку с надписью "мародеры".

"Дубеевка невероятная! Черкасская область, козацкий край!" – он написал. В комментариях к сообщению автор фото отметил, что один из задержанных уже выполняет общественные работы, а другой "пока не в состоянии, взял больничный".

Видео дня

Пользователь Александр Коваленко в Facebook показал фото мужчин, которых также привязали к столбу за то, что они "решали очередь на границе". Это произошло в городе Мостиска во Львовской области.

"Мостиска. Решали очередь на границе. Уже в военкомате. Экипируются", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, мародеры украли автобусы с надписью "Зал официальных делегаций" и набили их техникой. Это произошло в киевском аэропорту "Жуляны". А в Николаеве поймали мародера, попытавшегося ограбить магазин. Мужчину сняли штаны и пленкой примотали к столбу.

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