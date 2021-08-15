В "Нацкорпусе" заявили, что нападавшие на журналиста в Киеве извинились и уже наказаны

Мужчины, которые во время акции протеста под Офисом президента напали на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного, уже "понесли наказание и принесли извинения" пострадавшему. "Национальный корпус" осуждает любые проявления насилия в отношении представителей СМИ.

Об этом говорится в официальном заявлении в Telegram партии. Однако в сообщении не назвали имен нападающих и не уточнили, являются ли они членами "Нацкорпуса".

"Просим извинения за этот инцидент у Александра, ведь это произошло на нашем мероприятии, а следовательно мы за него и отвечаем", – отметили в заявлении.

Вместе с заявлением прикреплено также совместное фото лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого и Александра Кужельного.

Видео дня

Напомним, участники акции "Остановим капитуляции", которая состоялась под Офисом президента в субботу, 14 августа, совершили нападение на корреспондента украинского издания Александра Кужельного, от которого требовали фотографий, сделанных во время митинга, после чего применили силу. Корреспондент получил телесные повреждения, после чего снял побои и обратился в полицию.

Отметим, акция протеста, организованная "Национальным корпусом" под Офисом президента, совсем не была мирной. Активисты принесли с собой шины и баллончики со слезоточивым газом. В сети были опубликованы видео их стычек с правоохранителями, некоторые были ранены.

Активисты поджигали дымовые шашки, звучали взрывы. Они также бросали в полицейских автомобильные шины.

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