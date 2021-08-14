Нацкорпус устроил масштабную акцию под ОП: как она прошла. Фото и видео

Национальный Корпус требовал от президента Украины Владимира Зеленского отказаться от попыток пойти на уступки в переговорах о судьбе временно оккупированных территорий ОРДЛО и Крыму.

Об этом заявило руководство партии во время митинга у Офиса президента, сообщается на сайте Нацкорпуса. "Мы здесь по двум причинам. Первая – это то, что мы видим перед собой сейчас попытки систематически уже дискредитировать, систематически давить репрессиями в ветеранскую патриотическую общественность. А второе – это то, что нам с вами известно, что Зеленский уже готов сдать полностью украинские интересы, как западным партнерам, так и восточном врагу", – заявил руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

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В то же время лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий анонсировал продолжение и развертывания протестных движений. "На предыдущей неделе нас было 2000, сегодня 3-4 тысячи, через неделю два будет 10000. Мы будем раскручивать эту историю. Все здесь ляжем, но Украина останется страной свободных людей", – сказал Билецкий.

По его словам, ОП начал развертывание политических преследований проукраинского сообщества, чтобы уничтожить единственное препятствие для сдачи национальных интересов.

"Для этого надо сделать только одно – прижать тех, кто будет противостоять, кто сегодня не боится, как в 2014 году не боялся дубинок, шлемов, газа и всего этого дерьма, которым нас активно кормили в 2014 при Януковиче. И очевидно уже активно будут пробовать кормить и при Зеленскому. Для этого надо прижать тех, кто никогда не согласится на капитуляцию страны", – считает Билецкий.