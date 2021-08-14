"Нацкорпус" устроил столкновения на Банковой и ранил полицейского. Фото и видеотрансляция

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь столицы
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'Нацкорпус' устроил столкновения на Банковой и ранил полицейского. Фото и видеотрансляция

В субботу, 14 августа, сотни активистов "Национального корпуса" колонной двинулись на улицу Банковую в Киеве, где запланировали акцию "Остановим капитуляцию!" – против попыток власти начать переговоры по оккупированным Донбассу и Крыму, и якобы политических преследований представителей движения. Еще во время шествия в правоохранителей летели дымовые шашки, а затем между участниками и силовиками произошли столкновения.

Со своей стороны полиция и Национальная гвардия в несколько рядов перекрыли проход к Офису президента, а неподалеку припарковали автозаки. Об этом с места событий сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Параллельно акция проходила и у дома главы государства Владимира Зеленского (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Днем колона митингующих – представители "Нацкорпуса", "Азова", "Традиции и порядка" – выдвинулась в сторону ОП со своей символикой. Участники шествия держали в руках флаги, плакаты с надписями: "Не позволим предать Украину!", "Нет зраде!", "Сегодня нас, завтра всю Украину!"..

Видео дня
Активисты "Нацкорпуса"

При этом некоторые несли в руках автомобильные шины. Сначала одни активисты небольшими группами собирались на Банковой, другие – на Майдане Независимости.

Акция протеста в Киеве

Вскоре активисты подошли к Офиса президента, где полицейские начали проверять их вещи и не пропустили дальше. После этого митингующие начали прорываться, бросать дымовые шашки, шины и файеры, а также распылили перцовые баллончики.

На фоне столкновений были слышны взрывы. На видео, которое снял журналист OBOZREVATEL, заметна колонна силовиков, которые бежали в сторону того участка Банковой, где все затянуло дымом.

Оказалось, что в результате взрыва пострадал полицейский – мужчина получил ранения руки и ноги, ему оказывали необходимую помощь на месте происшествия.

акция протеста

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в Facebook объяснил, что участников акции не пропустили на Банковую, поскольку они не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Правоохранители окружили здание ОП

"МВД Украины призывает соблюдать порядок, протестировать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, мог быть свободно пропущен на площадь перед ОП", – добавил он.

Активисты протестовали возле дома Зеленского

Параллельно активисты устроили протест и перед домом президента возле Мариинского парка и забросали его файерами, дымовыми шашками. Несколько файеров полетели и в правоохранителей.

Протестующие забросали дымовыми шашками дом, где живет президент

Протестующие выкрикивали нецензурные лозунги о Зеленском. Они также требовали, чтобы он "не встречался с главой страны-агрессора РФ Путиным, прекратил преследование патриотов и имплементацию "формулы Штайнмайера".

К месту событий привезли автозаки

Отметим: еще до начала акции возле Офиса президента и на улице Шелковичной выставили по два ряда полицейских и нацгвардейцев. Под самим ОП несколько десятков правоохранителей. На инсталляцию ко Дню Независимости там нанесли битумное покрытие, чтобы ее не испортили протестующие, также выставили оцепление.

Силовики дежурили под ОП

Микроавтобусами полицейские перегородили подход к зданию, в частности, чтобы была возможность проверить сумки и карманы участников. Ко всему прочему силовики блокировали связь на ул. Банковой.

В ОП дежурили несколько десятков правоохранителей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-командир полка "Азов" и шглава штаба "Национального корпуса" Максим Жорин заявил, что в Украине якобы уже осенью планируется имплементация "формулы Штайнмайера", результатом чего, по мнению "НК" станет федерализация страны и выборы в ОРДЛО. Движение обвинило власть в репрессиях и предупредило об акции под Офисом президента.

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