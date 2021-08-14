'Нацкорпус' устроил столкновения на Банковой и ранил полицейского. Фото и видеотрансляция

В субботу, 14 августа, сотни активистов "Национального корпуса" колонной двинулись на улицу Банковую в Киеве, где запланировали акцию "Остановим капитуляцию!" – против попыток власти начать переговоры по оккупированным Донбассу и Крыму, и якобы политических преследований представителей движения. Еще во время шествия в правоохранителей летели дымовые шашки, а затем между участниками и силовиками произошли столкновения.

Со своей стороны полиция и Национальная гвардия в несколько рядов перекрыли проход к Офису президента, а неподалеку припарковали автозаки. Об этом с места событий сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Параллельно акция проходила и у дома главы государства Владимира Зеленского (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Днем колона митингующих – представители "Нацкорпуса", "Азова", "Традиции и порядка" – выдвинулась в сторону ОП со своей символикой. Участники шествия держали в руках флаги, плакаты с надписями: "Не позволим предать Украину!", "Нет зраде!", "Сегодня нас, завтра всю Украину!"..

Видео дня

При этом некоторые несли в руках автомобильные шины. Сначала одни активисты небольшими группами собирались на Банковой, другие – на Майдане Независимости.

Вскоре активисты подошли к Офиса президента, где полицейские начали проверять их вещи и не пропустили дальше. После этого митингующие начали прорываться, бросать дымовые шашки, шины и файеры, а также распылили перцовые баллончики.

На фоне столкновений были слышны взрывы. На видео, которое снял журналист OBOZREVATEL, заметна колонна силовиков, которые бежали в сторону того участка Банковой, где все затянуло дымом.

Оказалось, что в результате взрыва пострадал полицейский – мужчина получил ранения руки и ноги, ему оказывали необходимую помощь на месте происшествия.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в Facebook объяснил, что участников акции не пропустили на Банковую, поскольку они не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

"МВД Украины призывает соблюдать порядок, протестировать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, мог быть свободно пропущен на площадь перед ОП", – добавил он.

Параллельно активисты устроили протест и перед домом президента возле Мариинского парка и забросали его файерами, дымовыми шашками. Несколько файеров полетели и в правоохранителей.

Протестующие выкрикивали нецензурные лозунги о Зеленском. Они также требовали, чтобы он "не встречался с главой страны-агрессора РФ Путиным, прекратил преследование патриотов и имплементацию "формулы Штайнмайера".

Отметим: еще до начала акции возле Офиса президента и на улице Шелковичной выставили по два ряда полицейских и нацгвардейцев. Под самим ОП несколько десятков правоохранителей. На инсталляцию ко Дню Независимости там нанесли битумное покрытие, чтобы ее не испортили протестующие, также выставили оцепление.

Микроавтобусами полицейские перегородили подход к зданию, в частности, чтобы была возможность проверить сумки и карманы участников. Ко всему прочему силовики блокировали связь на ул. Банковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-командир полка "Азов" и шглава штаба "Национального корпуса" Максим Жорин заявил, что в Украине якобы уже осенью планируется имплементация "формулы Штайнмайера", результатом чего, по мнению "НК" станет федерализация страны и выборы в ОРДЛО. Движение обвинило власть в репрессиях и предупредило об акции под Офисом президента.