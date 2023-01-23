В НАБУ отреагировали на скандал с закупками в Минобороны: расследование было начато до резонанса в СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе с коллегами из Специализированной антикоррупционной прокуратуры введены в курс дела о скандальных закупках продуктов питания для Минобороны. По факту уже возбуждено уголовное производство и ведутся проверки, начавшиеся еще до резонанса в СМИ.

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Об этом сотрудники правоохранительного ведомства указали на своем Telegram-канале. НАБУ выясняет обстоятельства оптовых закупок на сумму в 13 млрд грн.

"Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 УК Украины. Расследование продолжается. Остальные детали составляют тайну следствия", – лаконично обозначили сотрудники бюро.

Отметим, что согласно квалификации статьи, в случае доказательства вины группы лиц, всем участникам коррупционной схемы грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское издание обнародовало копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в ряде областей. Общая сумма контракта превышает 13 млрд грн, а цены на продукты в нем вдвое или даже втрое больше рыночных.

На этом фоне руководство Министерства обороны Украины вызвали в Верховную Раду, чтобы оно отчиталось перед членами парламентского Комитета ВРУ по поводу цен, по которым покупают продукты для украинской армии.

Глава оборонного ведомства Резников прокомментировал скандал, подчеркнув что обеспечение воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях боевых действий является одним из приоритетов Минобороны. Толерантность к коррупции нулевая, а резонанс произошел неспроста.

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