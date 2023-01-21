В Раду вызвали руководство Минобороны из-за скандала с закупкой продуктов для армии по завышенным ценам

Руководство Министерства обороны Украины вызвали "на ковер" в Верховную Раду Украины. Там руководители оборонного ведомства должны отчитаться перед членами парламентского Комитета ВРУ по поводу цен, по которым закупаются продукты питания для воинских частей украинской армии.

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Об этом сообщила заместитель председателя комитета Марьянна Безуглая, возглавляющая подкомитет по внедрению ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества.Отчет руководства МОУ депутаты хотят услышать после того, как разразился громкий скандал, связанный с завышенными ценами и многомиллиардными контрактами, заключенными оборонным ведомством с компанией-"прокладкой".

"Вызываем руководство Министерства обороны Украины на Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке", - написала Безуглая на своей странице в Facebook.

Также она сообщила, что Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны.

"По результатам, а также работы правоохранительных органов, ожидаем резонансных выводов. Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022 году. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания", - отметила Безуглая.

Желание послушать руководителей МОУ у депутатов возникло после того, как журналисты ZN обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. Общая сумма контракта превышает 13 миллиардов гривен, а цены на продукты в нем (как, например, десяток яиц за 170 грн вместо 70 или картофель по 22 грн вместо 8 грн за кг) - вдвое, а то и втрое превышают рыночные.

При этом Минобороны засекретило практически все закупки, что создает безграничные возможности для коррупции.

Должностные лица компании-поставщика, установили журналисты, связаны в прошлом с предприятиями Минобороны, а директор Департамента госзакупок МО Богдан Хмельницкий, подписывавший контракт, несколько месяцев назад фигурировал в уголовном производстве. Летом у него проводились обыски по делу о хищении на поставках амуниции для военных.

Напомним, в середине декабря стало известно, что ВАКС конфисковал все имущество Януковича в пользу государства. Основанием для принятия такого решения почти через 9 лет после бегства подозреваемого в госизмене экс-президента назвали то, что Янукович "способствовал Российской Федерации в проведении подрывной и террористической деятельности против Украины и ведении агрессивной войны. Среди прочего он публично обращался к президенту Зеленскому с письмами о прекращении войны путем принятия условий страны-агрессора".