'Является одним из приоритетов Минобороны': Резников ответил на скандал по питанию ВСУ

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал скандал по питанию в Вооруженных силах Украины. Он отметил, что обеспечение воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях боевых действий является одним из приоритетов Минобороны.

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Кроме того, Резников подчеркнул, что сохранение единства в обществе и доверия международных партнеров является вопросом устойчивости обороны и выживания страны в целом. Об этом глава оборонного ведомства написал у себя в Facebook.

Резников объяснил, что раньше вопрос обеспечения питанием военнослужащих практически был под контролем монополии, однако посла назначения на должность он взял публичное обязательство по демонополизации услуг питания. Министр отметил, что в прошлом году монополист угрожал полностью заблокировать поставки продовольствия в армию.

"Преодоление монополии позволило успешно организовать питание армии, численность которой увеличилась в несколько раз, не смотря на все сложности активной фазы войны",– отмел Резников.

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