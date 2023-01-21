Минобороны Украины закупило продукты по космическим ценам: десяток яиц за 170 грн и контракт на 13 млрд грн 

Директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий от имени Минобороны подписал контракт на обеспечениие питания военных на сумму в 13,16 млрд грн с компанией "Актив компани". Поставлять продукты должны в Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую, Киевскую, Сумскую и Полтавскую области. То есть в отдаленные от фронта регионы. При этом цены на продукты в контракте в разы выше рыночных. 10 яиц в супермаркете можно приобрести за 70 грн, Минобороны же заплатит 170 грн за десяток.

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Об этом пишет ZN. Журналисты получили копию контракта, также в их роспаряжении есть предыдущие контракты Минобороны на поставку питания. Если раньше такие документы публиковали в открытых данных, то после начала полномасштабной войны Минобороны засекретило практически все свои закупки. Вероятно, этим и воспользовались участники возможной схемы.

Так, журналисты сравнили цены в супермаркете в Киеве с теми, которые указали в контракте. Разница составила 2-3 раза. В супрмаркете килограмм картофеля стоит 8-9 грн, военные же заплатят за нее 22 грн. И так - практически по всем позициям. И тут также стоиту учитывать, что в супермаркетах розничная цена уже включает в себя ве расходы продавца, наценку. Оптовая цена для армии должна быть меньше.

Расходы на обеспечения питания в контракте предусмотрены отдельной стракой (составляют 30 млн грн). То есть речь идет именно о стоимости продуктов. И если раньше стоимость продуктов для армии незначительно отличалась от рыночной, сейчас цены взлетели.

"Актив компани" зарегистрирована по месту массовой регистрации в Киеве (ул. Дегтяровская, 25А). В 2021-м налоговая отменила им свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок. В 2019-м эта компания уже фигурировала в уголовном производстве Нацполиции из-за того, что приняла участие в тендере на поставку говящины с фальшивым актом.

Сам контракт подписали 23 декабря. А за месяц до этого директорм "Актив компани" стал Валерий Мелеш из Белой Церкви. Ранее он был директором госпредприятия Минобороны "Белоцервский военный торг". Основала "Актив компани" еще в 2016-м Татьяна Шеремет (была директором дочернего предприятия "Одесский военторг").

Богдан Хмельницкий, который подписал контракт от имени Минобороны, также замешан в уголовном производстве. Летом у него проводили обыски по делу о разваровывании на поставках аммуниции для военных.

"Общественность может помочь власти и с ценовым контролем, если нужно. Офису президента достаточно просто вернуть для публикации в Prozorro данные о цене за единицу покупаемых Минобороны товаров. Не об объемах контрактов. Не об адресах складов. Только о цене картофеля, бронежилетов и берцов. Мы поможем тыловикам вернуться к норме", - пишут журналисты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине для восстановления инфраструктуры и запуска экономики предстоит не только создать коалицию стран, которые готовы стать финансовыми донорами, но и решить довоенные проблемы. Без преодоления коррупции и судебной реформы экономика полноценно работать не сможет.

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