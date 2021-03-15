В МВД сказали, как новый закон о штрафах за нарушение ПДД отразится на украинцах

Закон, который вводит новые штрафы за нарушения правил дорожного движения должен снизить количество погибших на дорогах Украины на 10-15%.

Об этом на брифинге в понедельник, 15 марта, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что в 2020 году на дорогах Украины погибли 3554 человека.

"После (вступления в силу действия закона – Ред.) мы ожидаемо в этом году снижение (смертей на дорогах – Ред.) на 10-15%, из-за того, что меньше людей будет ездить в состоянии алкогольного опьянения, меньше людей будут превышать скорость и больше людей будут знать, что дорога – это не место для нарушений", – подчеркнул Геращенко.

Чиновник отметил, что за прошлый год 129 тысяч водителей было задержано в пьяном виде. Более 9 тысяч водителей сели повторно за руль в состоянии алкогольного опьянения, а еще 5 тысяч сели за руль пьяными в третий раз.

Также Геращенко показал видео ДТП, которое произошло в Киеве, когда пьяный водитель лишил жизни двух человек.

"Сегодня (15 марта – Ред.) ночью произошло кровавое убийство на дороге. Человек, у которого обнаружили больше чем в 10 раз алкоголя в крови, убил двух человек ... Водитель-убийца уже задержан, полиция и прокуратура будут просить суд чтобы его изолировали от общества на время следствия. К сожалению, его будут судить еще по старому закону. По решению суда он максимально получит 10 лет лишения свободы. Когда в действие вступит новый закон, тогда такой человек получил бы уже 12 лет и не мог бы надеяться на амнистию", – добавил замминистра.

Он уточнил, что закон вступит в действие в эту среду 17 марта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные нарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как в Украине будут наказывать за пьяное вождение и другие нарушения ПДД.

Также в Украине изменили правила перевозки детей в автомобиле.

Кроме того, в Украине по СМС можно получить информацию об автоматически зафиксированном нарушении ПДД.