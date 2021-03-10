В Украине по СМС можно получить информацию о нарушениях ПДД

В Украине по СМС можно получить информацию об автоматически зафиксированном нарушении ПДД. В сообщении будет идентификатор для доступа к информации на сайте МВД, где можно ознакомиться с изображением или видеозаписью нарушения.

Кабмин постановлением от 3 марта 2021 № 180 утвердил Порядок бесплатного предоставления информации об административном правонарушении в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированном в автоматическом режиме, лицам, за которыми зарегистрировано транспортные средства, и/или непосредственным пользователям таких транспортных средств. Об этом сообщает сайт Liga.

Информацию может получать физическое лицо или руководитель юридического лица, за которым зарегистрирован транспорт, или надлежащий пользователь авто, если о нем внесены сведения в Единый государственный реестр транспортных средств.

Ответственное лицо по желанию обращается в территориальный сервисный центр МВД независимо от регистрации места жительства или регистрации транспортного средства с соответствующим заявлением. В нем надо указать способ получения информации, который пожелаете, и абонентский номер средства подвижной (мобильной) связи или адрес электронной почты.

В сообщении о нарушении ПДД, зафиксированного в автоматическом режиме, будет содержаться следующая информация:

орган, которым принято решение о наложении взыскания за административное правонарушение;

наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, вынесшего постановление об административных правонарушениях;

дату принятия такого решения (вынесения постановления);

статью КоАП, требования которого нарушены;

идентификатор для доступа к информации, размещенной на официальном сайте МВД.

Информация о нарушении размещается для ознакомления на официальном сайте МВД. Ведомство обеспечивает доступ к поиску информации с указанием номерного знака транспортного средства, серии и регистрационного номера бланка свидетельства о регистрации транспортного средства. В случае отсутствия указанной информации сервис предоставляет соответствующее сообщение.

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