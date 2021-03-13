В Украине введут новые штрафы за нарушение ПДД: как будут наказывать

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, ужесточил наказание за пьяное вождение.

Закон №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. По состоянию на утро 13 марта, документ на официальном вестнике ВР "Голос України" не появился.

Согласно закону, минимальный штраф повысили до 510 гривен, он назначается за: непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, неосвещенный номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, правил обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора.

За превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч и бегство с места ДТП – штраф до 3,4 тысячи гривен.

За непредоставление преимущества в движении авто скорой помощи, полиции или аварийной службе – штраф до 680 грн.

За создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП – 850 грн.

Вождение авто без удостоверения – штраф 425 грн. Отсутствие прав на управление авто – 3,4 тысячи грн. Если человека ранее лишили прав – штраф 20,4 тысяч грн.

В случае повторного нарушения в течение года – штраф 40,8 тысяч грн с лишением права управления транспортом на срок от 5 до 7 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – штраф в размере 17 тысяч грн с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение в течение года – 34 тысячи грн с лишением прав на три года. Если водитель нарушит в третий раз – штраф 51 тысяча грн, лишение прав на 10 лет и конфискация авто.

За ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут наказывать лишением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Если пострадавший получил тяжелое повреждение – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет).

В случае смерти потерпевшего – тюремный срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от 5 до 10 лет). Если жертв ДТП несколько – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от семи до десяти лет).

Кроме того, в законе прописано, что нарушитель, которого полиция поймает пьяным за рулем второй раз за год, может быть арестован на месте.

Среди прочего, закон об усилении ответственности за нарушение ПДД предусматривает исключение нормы о накоплении штрафных баллов, а также отмену условного срока и возможности взять человека на поруки.

Также в законе указано, чтобы суд был лишен возможности освобождать от ответственности тех нарушителей, которые попались впервые и раскаялись.

Отметим, что штрафы за нетрезвое вождение будут применяться не только к водителям авто, но и к тем, кто руководит речными, морскими или маломерными судами.

В то же время возросли штрафы и за другие нарушения:

с 10 необлагаемых налогом минимумов до 30 (510 грн) – за управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным либо не перерегистрированным в Украине;

с 15 "минималок" до 40 (680 грн) – за повторное нарушение.

Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн. Если велосипедист нарушил ПДД – штраф 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде – 680 грн, за создание аварийной ситуации – 850 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по СМС можно получить информацию о нарушениях ПДД.