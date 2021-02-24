В Украине изменили правила перевозки детей в автомобиле

Кабинет министров Украины обязал перевозить детей, рост которых не превышает 1,45 метра, в легковом автомобиле только при наличии удерживающих систем (детское автокресло). Соответствующие изменения в правилах дорожного движения по перевозке детей в автомобилях утвердили на заседании правительства.

Также обнародована сравнительная таблица с перечнем нововведений. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которой менее 145 см", – написал Гончаренко.

Напомним, что недавно правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел по упрощению процедуры приобретения транспортного средства. Теперь зарегистрировать новый автомобиль и получить полный комплект документов можно будет непосредственно в дилерском автосалоне без посещения сервисного центра МВД.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с 15 февраля камеры автофиксации начали регистрировать нарушение проезда полосой общественного транспорта. Штраф за это составит 510 гривен.

В то же время в Верховную Раду подали зоконопроект, согласно которому водителям могут отменить "письма счастья" за нарушение ПДД, которые регистрируют камеры автоматической фиксации. Их посылать, если своевременная оплата штрафа.