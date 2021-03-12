Зеленский подписал закон об усилении наказания за пьяное вождение

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 марта, подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" №1231-IX, который предусматривает в частности ужесточение наказаний за нетрезвое вождение.

Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Подписанный Зеленским документ усилит ответственность за нарушение правил дорожного движения. Это касается вождения в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, превышения скорости на дороге, проезда на запрещающий сигнал, оставления места ДТП, управления транспортом без документов и нарушения правил пользования ремнями безопасности и шлемами.

Кроме того, закон позволяет полицейским останавливать водителей для для проверки на состояние опьянения с помощью спецсредств, а также на использование ими средств видеозаписи.

Напомним, народные депутаты Украины 16 февраля поддержали в Верховной Раде принятие законопроекта №2695, который предусматривает существенное ужесточение наказаний для водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вплоть до конфискации авто и тюремного срока.

В МВД дали прогноз по уменьшению смертности на дорогах после ужесточения наказания за пьяное вождение. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что установка камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в три раза снизила смертность на контролируемых участках.

Как сообщал OBOZREVATEL :

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявлял, что принятие законопроекта станет ответом бесчинству на украинских дорогах.