Эффективность Sinovac поставили под вопрос: что ждет Украину, если поставки вакцины из Китая отменят

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Общество
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Эффективность Sinovac поставили под вопрос: что ждет Украину, если поставки вакцины из Китая отменят

Мировые ученые усомнились в достаточной эффективности китайской вакцины от коронавируса Sinovac. 5 млн доз данного препарата заказала также Украина, и если он покажет эффективность на уровне не ниже 70%, то в феврале к нам приедут первые 700 тыс. доз.

Но что, если вакцина не будет защищать от COVID-19? OBOZREVATEL разбирался, чего ждать украинцам и есть ли у государства "план Б".

Почему ученые засомневались в китайской вакцине? Факты

Украина рассчитывает получить 5 млн доз вакцины Sinovac. А по данным международного медиаагентства Reuters, китайская компания также подписала соглашения на поставку вакцины как минимум 6 странам:

  • Турция заказала 50 млн доз;

  • Бразилия – 46 млн доз;

  • Индонезия – 40 млн;

  • Филиппины – 25 млн;

  • Гонконг – 7,5 млн;

  • Таиланд – 2 млн.

Но как пишет CNN, некоторые ученые заинтересовались несоответствиями данных по эффективности вакцины, которые предоставила Турция, Индонезия и Бразилия. Так Турция, которая начала применять Sinovac в прошлый четверг, 14 января, сообщила об эффективности в 91,25%, Индонезия – 65,3%, а в Бразилии заявили об эффективности 50,38% при легком течении болезни и о 78% – в тяжелых случаях.

Медик готовит дозу вакцины против коронавируса Sinovac Biotech в одной из больниц Бразилии

По мнению ученых, эти цифры подрывают доверие международного сообщества к вакцинам китайского производства. Бразильский показатель едва ли превышает 50%-й порог эффективности, установленный Всемирной организацией здравоохранения, и не конкурирует с американской Pfizer и Moderna, а также с англо-шведской AstraZeneca.

Вслед за учеными политики Таиланда и Филиппин подвергли сомнению планы по развертыванию вакцинации Sinovac в своих странах. Тайцы и вовсе сделали запрос на предоставление более детальной информации о клинических испытаниях вакцины. Их мотивация легко объясним, ведь китайцы действительно пока что не сообщили точных данных об исследованиях третьей фазы. Неизвестно, как вакцина будет влиять на пожилых людей и на людей с сопутствующими заболеваниями.

Ради справедливости отметим: точных ответов на этот вопрос не будет, пока вакцину не начнут применять в массовых масштабах.

"Никто не говорит, что китайская вакцина плохая, но им действительно нужно предоставить полный отчет об испытаниях, чтобы ни у кого не возникало дополнительных вопросов. Пока что создание их вакцины происходит в обстановке не то, что секретности, но не полной открытости. Поэтому, эксперты и не могут дать точных оценок", – объяснил OBOZREVATEL специалист по вакцинам Константин Чумаков, который работает в США.

Переговоры продолжаются с августа. Но когда же будет вакцина?

В рамках первого контракта правительство Украины планирует получить 1,9 млн доз вакцины Sinovac. Остальные будут поступать в течение первого полугодия (всего пока что заказали 5 млн доз). Бюджету Украины одна доза обойдется в 504 грн, а для населения – абсолютно бесплатно. Возможно, во второй половине года за 700 гривен данный препарат также можно будет купить в аптеках для частной вакцинации.

Доза вакцины от коронавируса в украинских аптеках может стоить 700 грн.

В случае, если китайская вакцина действительно окажется эффективной менее чем на 70% – нам вернут деньги обратно, подтвердили OBOZREVATEL в украинском Минздраве: "Эти пункты четко прописаны в договоре. Данные об эффективности вакцины, которые сообщаются в СМИ, – это еще не окончательные результаты производителя".

Помимо Sinovac украинское правительство в первом полугодии настроено получить еще 5 препаратов от коронавируса:

  • Pfizer;

  • Moderna;

  • AstraZeneca; Novavax;

  • Johnson&Johnson;

  • Sinovac.

Но до сих пор ни один из них официально не получен.

В Минздраве уже второй месяц уверяют: несмотря на все вызовы и даже слухи – вакцинация в Украине начнется уже в феврале. Но каким именно препаратом – пока не понятно.

Во власти очень надеются на поставки вакцины в рамках COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. – Ред.). Параллельно, с августа якобы ведутся переговоры со всеми мировыми производителями, препараты которых на слуху. И как только стороны подпишут окончательные контракты, обо всем проинформируют общественность. Пока что условия документов запрещают оглашать даже предварительные данные.

Но вот что удалось узнать OBOZREVATEL:

  • Старт вакцинации намечен на середину-вторую половину февраля. Первыми поставят 210 тысяч доз вакцины от Pfizer (в рамках COVAX) и 700 тысяч доз препарата от Sinovac.

  • Первый этап вакцинации охватит 367 тысяч человек: врачи, которые лечат от коронавируса, военнослужащие из зоны ООС, социальные работники.

  • Правительство находится на финальном этапе подписания документов с производителями вакцины АstraZeneca. Они одни из тех, кто не требует закрывать стоимость при контрактации.

  • Напрямую также ведутся переговоры о поставках вакцины Pfizer. Скорее всего, препарат будет доступен в Украине в первом полугодии.

  • Второй этап вакцинации запланирован на конец марта и охватит уже 2,5 млн человек. Это люди пожилого возраста, которые имеют сопутствующие заболевания, медики.

Прививку получило 40 млн человек во всем мире

Тем временем первый этап вакцинации от коронавируса охватил 46 стран мира. Украина в это число не входит. Как отмечается на сайте Our World in Data, который собирает данные по иммунизации в реальном режиме, по состоянию на 18 января прививку от COVID-19 получило уже 40 млн людей. В США эта цифра составляет 12,28 млн человек, в Китае – более 10 млн, в Великобритании – 4,31 млн, в Израиле – 2,43 млн, в Объединенных Арабских Эмиратах – 1,8 млн. Это пятерка лидеров.

В США проиммунизировали 12,28 млн человек
Прививку от COVID-19 получило уже 40 млн человек в мире

По мнению экспертов, с учетом иммунизации молодых людей и детей, которые попадают под последний этап, активная кампания по вакцинации от коронавируса будет продолжаться вплоть до 2022 года. Эффект иммунизации можно будет заметить уже через 2-4 недели после старта кампании в каждой из стран.

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