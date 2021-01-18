Эффективность Sinovac поставили под вопрос: что ждет Украину, если поставки вакцины из Китая отменят

Мировые ученые усомнились в достаточной эффективности китайской вакцины от коронавируса Sinovac. 5 млн доз данного препарата заказала также Украина, и если он покажет эффективность на уровне не ниже 70%, то в феврале к нам приедут первые 700 тыс. доз.

Но что, если вакцина не будет защищать от COVID-19? OBOZREVATEL разбирался, чего ждать украинцам и есть ли у государства "план Б".

Украина рассчитывает получить 5 млн доз вакцины Sinovac. А по данным международного медиаагентства Reuters, китайская компания также подписала соглашения на поставку вакцины как минимум 6 странам:

Турция заказала 50 млн доз;

Бразилия – 46 млн доз;

Индонезия – 40 млн;

Филиппины – 25 млн;

Гонконг – 7,5 млн;

Таиланд – 2 млн.

Но как пишет CNN, некоторые ученые заинтересовались несоответствиями данных по эффективности вакцины, которые предоставила Турция, Индонезия и Бразилия. Так Турция, которая начала применять Sinovac в прошлый четверг, 14 января, сообщила об эффективности в 91,25%, Индонезия – 65,3%, а в Бразилии заявили об эффективности 50,38% при легком течении болезни и о 78% – в тяжелых случаях.

По мнению ученых, эти цифры подрывают доверие международного сообщества к вакцинам китайского производства. Бразильский показатель едва ли превышает 50%-й порог эффективности, установленный Всемирной организацией здравоохранения, и не конкурирует с американской Pfizer и Moderna, а также с англо-шведской AstraZeneca.

Вслед за учеными политики Таиланда и Филиппин подвергли сомнению планы по развертыванию вакцинации Sinovac в своих странах. Тайцы и вовсе сделали запрос на предоставление более детальной информации о клинических испытаниях вакцины. Их мотивация легко объясним, ведь китайцы действительно пока что не сообщили точных данных об исследованиях третьей фазы. Неизвестно, как вакцина будет влиять на пожилых людей и на людей с сопутствующими заболеваниями.

Ради справедливости отметим: точных ответов на этот вопрос не будет, пока вакцину не начнут применять в массовых масштабах.

"Никто не говорит, что китайская вакцина плохая, но им действительно нужно предоставить полный отчет об испытаниях, чтобы ни у кого не возникало дополнительных вопросов. Пока что создание их вакцины происходит в обстановке не то, что секретности, но не полной открытости. Поэтому, эксперты и не могут дать точных оценок", – объяснил OBOZREVATEL специалист по вакцинам Константин Чумаков, который работает в США.

В рамках первого контракта правительство Украины планирует получить 1,9 млн доз вакцины Sinovac. Остальные будут поступать в течение первого полугодия (всего пока что заказали 5 млн доз). Бюджету Украины одна доза обойдется в 504 грн, а для населения – абсолютно бесплатно. Возможно, во второй половине года за 700 гривен данный препарат также можно будет купить в аптеках для частной вакцинации.

В случае, если китайская вакцина действительно окажется эффективной менее чем на 70% – нам вернут деньги обратно, подтвердили OBOZREVATEL в украинском Минздраве: "Эти пункты четко прописаны в договоре. Данные об эффективности вакцины, которые сообщаются в СМИ, – это еще не окончательные результаты производителя".

Помимо Sinovac украинское правительство в первом полугодии настроено получить еще 5 препаратов от коронавируса:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca; Novavax;

Johnson&Johnson;

Sinovac.

Но до сих пор ни один из них официально не получен.

В Минздраве уже второй месяц уверяют: несмотря на все вызовы и даже слухи – вакцинация в Украине начнется уже в феврале. Но каким именно препаратом – пока не понятно.

Во власти очень надеются на поставки вакцины в рамках COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. – Ред.). Параллельно, с августа якобы ведутся переговоры со всеми мировыми производителями, препараты которых на слуху. И как только стороны подпишут окончательные контракты, обо всем проинформируют общественность. Пока что условия документов запрещают оглашать даже предварительные данные.

Но вот что удалось узнать OBOZREVATEL:

Старт вакцинации намечен на середину-вторую половину февраля. Первыми поставят 210 тысяч доз вакцины от Pfizer (в рамках COVAX) и 700 тысяч доз препарата от Sinovac.

Первый этап вакцинации охватит 367 тысяч человек : врачи, которые лечат от коронавируса, военнослужащие из зоны ООС, социальные работники.

Правительство находится на финальном этапе подписания документов с производителями вакцины АstraZeneca . Они одни из тех, кто не требует закрывать стоимость при контрактации.

Напрямую также ведутся переговоры о поставках вакцины Pfizer . Скорее всего, препарат будет доступен в Украине в первом полугодии.

Второй этап вакцинации запланирован на конец марта и охватит уже 2,5 млн человек. Это люди пожилого возраста, которые имеют сопутствующие заболевания, медики.

Тем временем первый этап вакцинации от коронавируса охватил 46 стран мира. Украина в это число не входит. Как отмечается на сайте Our World in Data, который собирает данные по иммунизации в реальном режиме, по состоянию на 18 января прививку от COVID-19 получило уже 40 млн людей. В США эта цифра составляет 12,28 млн человек, в Китае – более 10 млн, в Великобритании – 4,31 млн, в Израиле – 2,43 млн, в Объединенных Арабских Эмиратах – 1,8 млн. Это пятерка лидеров.

По мнению экспертов, с учетом иммунизации молодых людей и детей, которые попадают под последний этап, активная кампания по вакцинации от коронавируса будет продолжаться вплоть до 2022 года. Эффект иммунизации можно будет заметить уже через 2-4 недели после старта кампании в каждой из стран.