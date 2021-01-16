В Минздраве сообщили, когда Украина сможет начать платную вакцинацию от COVID-19

В Украине будут проводить платную вакцинацию от коронавируса не ранее второй половины 2021 года.

Об этом по итогам совещания с министром здравоохранения Максимом Степановым 16 января сообщила зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Ее слова передает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

Нардеп рассказала, что во время встречи Степанову задали вопрос о возможности вакцинации украинцев на коммерческой основе.

"Есть молодые люди, которые могут себе позволить заплатить 700 гривен за прививки... Это, очевидно, уже будет физически доступно во втором полугодии", – сказала Кравчук.

Отметим, на совещании Степанов также сказал, что Украина ведет переговоры о закупке вакцин от COVID-19 еще с тремя производителями, кроме китайской Sinovac.

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