В Минздраве сообщили, когда Украина сможет начать платную вакцинацию от COVID-19
В Украине будут проводить платную вакцинацию от коронавируса не ранее второй половины 2021 года.
Об этом по итогам совещания с министром здравоохранения Максимом Степановым 16 января сообщила зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Ее слова передает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".
Нардеп рассказала, что во время встречи Степанову задали вопрос о возможности вакцинации украинцев на коммерческой основе.
"Есть молодые люди, которые могут себе позволить заплатить 700 гривен за прививки... Это, очевидно, уже будет физически доступно во втором полугодии", – сказала Кравчук.
Отметим, на совещании Степанов также сказал, что Украина ведет переговоры о закупке вакцин от COVID-19 еще с тремя производителями, кроме китайской Sinovac.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы, которым сделают прививки от COVID-19, смогут получить так называемые паспорта вакцинации или другие подтверждающие это документы, как и граждане ЕС.
При этом бывший главный иммунолог Киева Олег Назар считает, что пока нет точных данных по сроках действия антител после вакцинации, введение свидетельств об иммунизации нецелесообразно.
Ожидается, что страна может получить вакцину, в частности производства Pfizer/BioNTech, уже в феврале в рамках инициативы COVAX.
Согласно утвержденному плану вакцинации, первыми препарат должны получить медики, военные на передовой и пожилые люди.