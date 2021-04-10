В Минздраве объяснили, кто из украинцев первым получит вакцины Pfizer и Coronavac

Ольга Липич Общество 18:30, 10.04.2021

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кого прежде всего в Украине будут вакцинировать от коронавируса первыми партиями препаратов компаний Pfizer и Coronavac.

На встрече с журналистами в субботу, 10 апреля, Ляшко сообщил, что первая партия вакцины Pfizer поступит в Украину 14-15 апреля в рамках инициативы COVAX и будет насчитывать 117 тысяч доз. Ее Украина получит бесплатно.

Первые вакцины от Pfizer распределят между:

  • гражданами в домах престарелых (речь идет о жителях и работниках дошкольных учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации;

  • работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, которые подпадают под третий этап вакцинации.

215 тысяч доз вакцины Coronavac, которую уже привезли в Украину, распределят между такими категориями людей:

  • людьми с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает;

  • людьми, которые будут работать на ВНО-2021;

  • олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021 года;

  • полицейскими.

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