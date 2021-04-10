У МОЗ пояснили, хто з українців першим отримає вакцини Pfizer та Coronavac

Ольга Ліпич Суспільство 18:30, 10.04.2021

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, кого насамперед в Україні вакцинуватимуть від коронавірусу першими партіями препаратів компаній Pfizer та Coronavac.

На зустрічі з журналістами у суботу, 10 квітня, Ляшко повідомив, що перша партія вакцини Pfizer надійде в Україну 14-15 квітня в рамках ініціативи COVAX і налічуватиме 117 тисяч доз. Її Україна отримає безкоштовно.

Перші вакцини від Pfizer розподілять між:

  • громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;

  • працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:

  • людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;

  • людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;

  • олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

  • поліцейськими.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Лікар з Ізраїлю – про "залікованих" українців із COVID-19: за таке у нас посадили б у в'язницю

Лікар з Ізраїлю назвав локдаун в Україні "дитячим садком"

Резніков – про ескалацію агресії Росії: не бійтеся, війни не буде

Ф'юрі – Джошуа: букмекери назвали фаворита супербою

Боєць ЗСУ отримав кульове поранення на Донбасі