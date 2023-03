В Милане представили копию мурала из Мариуполя, созданного при поддержке Фонда Рината Ахметова

Восьмого марта Метинвест проведет благотворительное мероприятие в итальянском Милане, где представит результаты деятельности гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь" за год войны.

Главным событием мероприятия "Мы спасаем жизнь" станет благотворительный аукцион: на нем будут представлены уникальные предметы исторической ценности, связанные с современной Украиной. В частности, копия мурала "Милана" в Мариуполе, созданного благодаря Фонду Рината Ахметова и уничтоженного россиянами в 2022 году..

Мурал "Милана" на многоэтажке в Мариуполе был одним из символов города. Он появился в 2018 году благодаря Фонду Рината Ахметова. На мурале был изображен портрет Миланы Абдурашитовой — шестилетней девочки, потерявшей маму и ножку во время обстрела города в 2015 году. Милана перенесла несколько операций, поправиться ей помогли психологи Фонда Рината Ахметова. Автором мурала является украинский художник Александр Корбан.

"Милана поразила меня своей силой, храбростью, любовью к жизни, несмотря на трагическую жизненную историю... Мне хотелось своим рисунком подарить частицу тепла жителям моего родного края. Внушить в их душе надежду на то, что жизнь продолжается", — рассказывал художник .

В октябре 2022 года оккупанты уничтожили мурал под предлогом "восстановления теплового контура".

Копия мурала, которая будет представлена на аукционе, выполнена на стали легендарного мариупольского завода "Азовсталь", который стал символом сопротивления украинцев врагу. Все средства от аукциона пойдут в поддержку украинцев через проект "Спасаем жизнь" в 2023 году.

Проект "Спасаем жизнь" и благотворительный фонд Do It Together были созданы Группой Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Проект уже снабдил продуктами питания и средствами гигиены более 400 000 украинцев, а также запустил программы протезирования, физической и психологической реабилитации украинцев, ветеранов войны и гражданских.