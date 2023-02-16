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В Мелитополе партизаны начали раздавать коллаборантам "черные метки": красноречивые фото

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
15,2 т.
В Мелитополе партизаны начали раздавать коллаборантам 'черные метки': красноречивые фото

Во временно оккупированном Россией Мелитополе, несмотря на давление и репрессии, украинские патриоты продолжают оказывать сопротивление. Коллаборантам, которые радостно сотрудничают с захватническими властями, начали раздавать "черные метки".

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Об этом OBOZREVATEL сообщили читатели. В частности, на автомобиле предателей начали клеить стикеры с надписью "коллаборант".

Местные жители отмечают, что Мелитополь ожидает освобождения Вооруженными силами Украины. Они также в который раз напомнили путинской армии и их приспешникам, что им не место на украинской земле.

В Мелитополе партизаны начали раздавать коллаборантам ''черные метки'': красноречивые фото
В Мелитополе партизаны начали раздавать коллаборантам ''черные метки'': красноречивые фото
В Мелитополе партизаны начали раздавать коллаборантам ''черные метки'': красноречивые фото
В Мелитополе партизаны начали раздавать коллаборантам ''черные метки'': красноречивые фото

Стоит отметить, что накануне патриоты из Мелитополя Запорожской области распространили на улицах новую партию проукраинских открыток. Они напомнили захватчикам, что эта земля является украинской, а также призвали соотечественников не брать российские паспорта.

Как писал OBOZREVATEL:

– Россияне усиливают репрессии против жителей Мелитополя. Оккупанты обустроили в городе по меньшей мере пять застенков и завезли с территории РФ судей, устраивающих судилища над украинцами.

– Захваченный город живет в условиях информблокады. Военные преступники остановили работу крупнейшего местного интернет-провайдера и провели там российскую связь. Украинцев пытаются подвергнуть влиянию кремлевской пропаганды.

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