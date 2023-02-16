В Мелитополе партизаны начали раздавать коллаборантам ''черные метки'': красноречивые фото

Во временно оккупированном Россией Мелитополе, несмотря на давление и репрессии, украинские патриоты продолжают оказывать сопротивление. Коллаборантам, которые радостно сотрудничают с захватническими властями, начали раздавать "черные метки".

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Об этом OBOZREVATEL сообщили читатели. В частности, на автомобиле предателей начали клеить стикеры с надписью "коллаборант".

Местные жители отмечают, что Мелитополь ожидает освобождения Вооруженными силами Украины. Они также в который раз напомнили путинской армии и их приспешникам, что им не место на украинской земле.

Стоит отметить, что накануне патриоты из Мелитополя Запорожской области распространили на улицах новую партию проукраинских открыток. Они напомнили захватчикам, что эта земля является украинской, а также призвали соотечественников не брать российские паспорта.

Как писал OBOZREVATEL:

– Россияне усиливают репрессии против жителей Мелитополя. Оккупанты обустроили в городе по меньшей мере пять застенков и завезли с территории РФ судей, устраивающих судилища над украинцами.

– Захваченный город живет в условиях информблокады. Военные преступники остановили работу крупнейшего местного интернет-провайдера и провели там российскую связь. Украинцев пытаются подвергнуть влиянию кремлевской пропаганды.

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