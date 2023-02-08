Люди стоят в огромных очередях в мороз, чтобы получить доступ в интернет: оккупанты устроили в Мелитополе информблокаду, – Федоров

Оккупанты в Мелитополе устроили информационную блокаду. На днях они остановили работу крупнейшего в городе провайдера, и теперь люди в мороз вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить доступ в интернет.

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Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, еще в начале оккупации военные РФ захватили сети украинских интернет-провайдеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Почти год интернет в городе работает с перебоями, люди не могут полноценно получать информацию и связаться с близкими.

"Пять дней назад остановили работу крупнейшего в Мелитополе провайдера "Медиана": в очередной раз вызвали информационную блокаду, отключив домашний интернет", – рассказал Федоров.

Он добавил, что местные жители пытались жаловаться, но по сути им некуда обратиться – "гауляйтеры" отмалчиваются.

Накануне оккупанты выдали, что "Медиану" передали российскому монополисту "Мир Телеком". Мелитопольцы теперь должны в течение месяца перезаключить договор – это возможно только при наличии паспорта РФ.

"Сегодня люди вынуждены с 6 утра стоять в длинной очереди на лютом морозе, чтобы получить доступ к информации. Оккупанты еще раз пренебрегают людьми и усиливают контроль над жителями в оккупации", – отметил мэр Мелитополя.