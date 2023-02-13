"Мы их не боимся": в Мелитополе патриоты мощно напомнили захватчикам, что они в Украине. Фото

Патриоты из Мелитополя Запорожской области распространили на улицах новую партию проукраинских листовок. Они напомнили захватчикам, что эта земля – украинская, а также призвали соотечественников не брать российские паспорта.

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Фотографиями, сделанными во временно оккупированном городе, 13 февраля поделился Telegram-канал движения сопротивления "Жовта Стрічка". "Мелитополь – непокорный!" – написали авторы сообщества.

На стенах домов, трубах, заборах украинцы оставили сине-желтые плакаты и ленты желтого цвета, ставшие символом гражданского сопротивления в оккупации.

На одном из плакатов сказано: "Российский паспорт депортирует. Счастливые обладатели российского паспорта – потенциальные участники программы восстановления далеких регионов РФ".

В Telegram-канале отметили, что "Жовта Стрічка" продолжает деятельность и держит связь с активистами.

А законный мэр Мелитополя Иван Федоров поделился трогательным роликом о сообщении из оккупированного города. Люди не могут выехать, потому что захватчики не выпускают гражданское население, однако жители их не боятся и ждут украинских защитников.

Как писал OBOZREVATEL:

– Россияне усиливают репрессии против местных жителей Мелитополя. Оккупанты обустроили в городе минимум пять пыточных и завезли с территории РФ российских судей, устраивающих судилища над украинцами.

– Захваченный город живет в условиях информблокады. Военные преступники остановили работу крупнейшего местного интернет-провайдера и провели там российскую связь. Украинцев пытаются поддать воздействию кремлевской пропаганды.

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