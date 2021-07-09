В Украине высеяли на поле самый большой Государственный герб. Фото и видео

В Украине на поле высеяли самый большой в стране Государственый Герб. Общая площадь поля с гербом составляет 60 тысяч м2.

Он расположен в селе Большая Александровка Бориспольского района Киевской области. Об этом у себя в Facebook рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Она рассказала, что 8 июля герб внесли в реестр как национальный рекорд Украины в категории "Наука и Технологии".

"Современные инновационные технологии точного земледелия превратили обычное поле в произведение искусства", – написала Ветрова.

Видео дня

Отмечается, что для высева герба подобрали самые современные ресурсы – удобрения, семена, систему защиты, которая позволит растениям развиваться и оставаться зелеными дольше. Всего было высеяно 406 270 семян. Высота герба составляет 245,3 метров, ширина – 138 метров, площадь – 33851,4 м2.

"Рекордный трезубец высеянный на поле в 12 километрах от аэропорта Борисполь и его хорошо видно из окон самолетов, пролетающих над ним", – рассказала Ветрова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, споры вокруг Большого герба Украины вспыхнули с новой силой – особенно после того, как Владимир Зеленский представил эскиз главного символа государства. Однако нет никаких гарантий, что президентский вариант одобрят, ведь это уже будет четвертая попытка парламентариев.