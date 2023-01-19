В Кремле идет жесткая борьба за власть и место у Путина: Пригожин пытается показать себя победителем – ГУР

В Кремле идет жесткая борьба за власть и место у российского диктатора Владимира Путина. Глава ЧВК "Вагнера", которого называют "личным поваром" президента РФ, Евгений Пригожин пытается усилить свои аппаратные позиции и показать себя победителем.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк. По его словам, для усиления своих позиций Пригожин намерен использовать "вагнеровцев" в войне в Украине.

Черняк пояснил, что наемники ППК "Вагнера" совершили сотни преступлений против человечности в Сирии и Африке, поэтому никто с Запада не хочет иметь дел с "поваром" Путина.

"Он стал токсичным лицом для всего цивилизованного мира. Поэтому и сконцентрировал свои усилия на войне, чтобы вместе со своими людьми быть на главных позициях в окружении Путина. Это шаги для его выживания – усиление позиций, а затем занятие высоких должностей", – отметил он .

Представитель военной разведки добавил, что в настоящее время в Кремле происходит борьба. Пригожин пытается показать себя победителем, в то же время руководство Минобороны и Генштаба России также предпринимает попытки повысить собственные рейтинги.

По словам представителя ГУР МО Украины, Пригожин хвастается, что "вагнеровцы" имеют какие-то успехи на фронте, но на самом деле ради незначительных тактических побед тысячи наемников были ликвидированы.

При этом начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, вероятно, откажется от поддержки Пригожина, потому что имеет свои амбиции.

"Это логические решения. И если где-то будет успех, то это будет успех Шойгу и Герасимова, а не Пригожина. Но при всех их потугах достичь существенного успеха новому командованию российских оккупационных войск уже не удастся", – резюмировал Черняк.

Напомним, Кремль продолжает отрицать утверждение основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что только эти силы несут исключительную ответственность за "захват" Соледара в Донецкой области. Пресссекретарь главы РФ Дмитрий Песков даже косвенно обвинил его в умышленном разоблачении конфликта между минобороны и ПИК в российском информационном пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у его наемников, воюющих против Украины, "постоянно пытаются украсть победу". По его словам, заслуги боевиков пытаются унизить, для чего в РосСМИ постоянно рассказывают о присутствии на фронте других российских кафиров, но только не "вагнеровцев".

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