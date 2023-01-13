''Хотят украсть у нас победу'': Пригожин пожаловался, что в росСМИ запретили упоминать ''вагнеровцев''

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у его наемников, которые воюют против Украины, "постоянно пытаются украсть победу". По его словам, заслуги боевиков пытаются принизить, для чего в росСМИ постоянно рассказывают о присутствии на фронте других российских оккупантов, но только не "вагнеровцев".

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Заявление Пригожина было опубликовано в одном из Telegram-каналов ЧВК. Он отметил, что в СМИ РФ активно работают над тем, чтобы запретить словосочетание "ЧВК "Вагнер" и не произносить его вслух.

"Значительный урон ЧВК "Вагнер" может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК "Вагнер", – выдал "повар Путина".

Тем временем США, считает он, это опасный, но не основной противник ЧВК "Вагнер". Так Пригожин прокомментировал то, что Штаты хотят остановить деятельность "вагнеровцев" во всем мире.

"Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты пожаловались на "проблемы" в Соледаре на Донетчине после того, как глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин похвастался своим очередным фейком о "взятии" города. Военные преступники РФ назвали происходящее там кошмаром.

– Выяснилось также, что ЧВК "Вагнер" перевозит тела ликвидированных боевиков в Россию с помощью обычных дальнобойщиков.

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