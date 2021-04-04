В 'красную зону' карантина могут внести еще три области Украины

В "красную зону" карантина могут попасть еще три области Украины: Хмельницкая, Черкасская и Донецкая.

Об этом свидетельствуют индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 4 апреля 2021 года, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения Украины.

Так, согласно данным Минздрава, в Хмельницкой области почти на грани разрешенных показатели загруженности коек с кислородом (64% из 65% разрешенных для "оранжевой" зоны), а также почти вдвое превышен показатель госпитализаций.

В Черкасской области превышен показатель выявления случаев инфицирования (22,6% при норме 20%). А в Донецкой области на грани дозволенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 000).

Отметим, сейчас в "красной" зоне находятся 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Другие регионы – в "оранжевой" зоне. Единственный "желтый" регион в Украине – Херсонская область.

Напомним, в Киеве с 5 апреля вводят жесткий локдаун в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – станет работать по специальным пропускам. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Ранее, в Минздраве OBOZREVATEL заверили, что вопрос введения общенационального локдауна будут рассматривать тогда, когда в "красной" зоне окажется большинство областей страны. Но учитывая темпы заболеваемости, это может произойти в любой момент. Есть ли смысл тянуть?

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